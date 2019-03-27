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«Всех под нож»: Лукашенко без предупреждения посетил животноводческую ферму

16:21 27.03.2019
Стоп-кадр из видео

26 марта Александр Лукашенко посетил ферму агрохолдинга "Купаловская" в Шкловском районе. При этом он наведался туда внезапно, не дав чиновникам время на подготовку. По итогам поездки был уволен  губернатор Могилёвской области Владимир Доманевский. 

Президент Белоруссии раскритиковал темпы роста социально-экономического развития региона. Он отчитал руководство предприятия и местные власти за плохие условия содержания животных и состояние помещений. Своих постов также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилёвской области Геннадий Лавренков, сообщает Tut.by.

Во время посещения молочно-товарного комплекса "Слижи", входящего в структуру "Купаловское", Лукашенко возмутился плохим состоянием коров. Его сопровождал в том числе министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники?... Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", - возмутился Лукашенко.

Глава Белоруссии  поручил подготовить список всех, кто его сопровождал во время рабочей поездки: "Всех под нож, всех до единого". Он также поручил возбудить уголовные дела: "Виноват — в наручники и сразу в следственный изолятор".

Темы: Белоруссия, Мировое сельское хозяйство, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 00:33
Гость: Уважает его весь простой народ, а не только партнеры

Этот со стерхами не полетит. У него и на земле дел полно.
27.03.2019, 23:59
Гость: вот те раз

темпы роста социально-экономического развития региона плохие.
Состояние коров и условия содержания животных плохие.
Губернатор уволен.
Всё как у людей.
А кто тут распинался об образцово-показательном сельском хозяйстве в Белоруссии, последнем островке социализма и о честных чиновниках и трудолюбивых колхозниках ?
27.03.2019, 23:43
Гость: вот

это и есть социализм. А батьку самого в отставку,что в стране такое допустил.
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