«Всех под нож»: Лукашенко без предупреждения посетил животноводческую ферму

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26 марта Александр Лукашенко посетил ферму агрохолдинга "Купаловская" в Шкловском районе. При этом он наведался туда внезапно, не дав чиновникам время на подготовку. По итогам поездки был уволен губернатор Могилёвской области Владимир Доманевский.

Президент Белоруссии раскритиковал темпы роста социально-экономического развития региона. Он отчитал руководство предприятия и местные власти за плохие условия содержания животных и состояние помещений. Своих постов также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилёвской области Геннадий Лавренков, сообщает Tut.by.

Во время посещения молочно-товарного комплекса "Слижи", входящего в структуру "Купаловское", Лукашенко возмутился плохим состоянием коров. Его сопровождал в том числе министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники?... Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю", - возмутился Лукашенко.

Глава Белоруссии поручил подготовить список всех, кто его сопровождал во время рабочей поездки: "Всех под нож, всех до единого". Он также поручил возбудить уголовные дела: "Виноват — в наручники и сразу в следственный изолятор".