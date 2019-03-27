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В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

08:04 27.03.2019
Хуан Гуаидо
Фото с сайта 24tv.ua
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В Каракасе неизвестные напали на автомобиль, в котором ехал глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В частности, канал VPI TV опубликовал видеозапись, на которой видно, как его машина едет по улице. На светофоре к ней бросается человек, пытается открыть двери и пинает ногой. Автомобиль снова трогается, и собравшиеся на улице люди начинают бросать в него различные предметы.

"Когда Гуаидо выехал из национальной ассамблеи, машина, которая его везла, была атакована ударами и твердыми предметами со стороны вооруженных групп", - отмечают СМИ.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство произошедшим. "Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное - мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы", - заявил он.

В конце января по Венесуэле прокатилась волна протестов против президента Николаса Мадуро. Двадцать третьего числа на фоне беспорядков Гуаидо объявил себя главой государства.

Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других стран, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

В свою очередь, США ввели санкции против государственной нефтехимической компании PDVSA. Ее активы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали. Также под действия ограничений попал российский Еврофинанс Моснарбанк за связь с PDVSA.

Темы: Венесуэла, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 13:32
Гость: Оллес

Надо очистить улицы от всякого гуайда !
оно накакано пиндосами :)
27.03.2019, 11:35
Гость: Товарищ Сухов

Насчет ЛеВина, это он в точку попал
27.03.2019, 10:36
Гость: Из Википедии

В Сочельник 6 января 1919 года, около 17 часов, неподалёку от Сокольнического районного совета (предположительно, на Сокольническом шоссе под железнодорожным мостом Митьковской соединительной ветки), шестеро бандитов остановили машину. Кроме Кошелькова, в преступлении участвовали Василий Зайцев («Заяц»), Фёдор Алексеев («Лягушка»), Алексей Кириллов («Лёнька Сапожник»), Иван Волков («Конёк») и Василий Михайлов. Бандитам нужна была машина для того, чтобы ограбить пассаж на Лубянке. В машине находились председатель СНК РСФСР Владимир Ленин, его сестра Мария Ульянова, личный водитель Ленина Степан Гиль и охранник Иван Чабанов. Ленин приказал остановить машину, приняв бандитов за красноармейский патруль. Угрожая оружием, Кошельков с друзьями приказал выйти из машины всем четверым. Ленин пытался предъявить бандитам документы, сказав: «В чём дело? Я Ленин!», но Кошельков, не расслышав фамилии, сказал на это: «Чёрт с тобой, что ты Левин. А я Кошельков, хозяин города ночью».
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