В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

08:04

В Каракасе неизвестные напали на автомобиль, в котором ехал глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

В частности, канал VPI TV опубликовал видеозапись, на которой видно, как его машина едет по улице. На светофоре к ней бросается человек, пытается открыть двери и пинает ногой. Автомобиль снова трогается, и собравшиеся на улице люди начинают бросать в него различные предметы.

"Когда Гуаидо выехал из национальной ассамблеи, машина, которая его везла, была атакована ударами и твердыми предметами со стороны вооруженных групп", - отмечают СМИ.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил недовольство произошедшим. "Эти акты запугивания не смогут отложить неизбежное - мирное восстановление демократии, стабильность и процветания народа Венесуэлы", - заявил он.

В конце января по Венесуэле прокатилась волна протестов против президента Николаса Мадуро. Двадцать третьего числа на фоне беспорядков Гуаидо объявил себя главой государства.

Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других стран, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

В свою очередь, США ввели санкции против государственной нефтехимической компании PDVSA. Ее активы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции заблокировали. Также под действия ограничений попал российский Еврофинанс Моснарбанк за связь с PDVSA.