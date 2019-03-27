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В Литве суд заочно осудил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова

12:33 27.03.2019
Дмитрий Язов
Фото с сайта wikipedia.org
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Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 13 января в 1991 году у Вильнюсской телебашни бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, обоих россиян судили заочно. Суд признал их виновными "в преступлениях против человечности и военных преступлениях". Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова – на десять лет.

Ранее в суде Вилбнюсса началось заседание по делу о событиях 13 января 1991 года, на нем также должен быть вынесен приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову. Ранее в посольстве РФ в Вильнюсе сообщили, что российским дипломатам было отказано в присутствии на судебном заседании из-за того, что "в суде нет мест".

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов — бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова — к 12 годам.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека". В июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы о привлечении невиновных к ответственности по итогам расследования событий в Вильнюсе в 1991 году.

Темы: Литва, История СССР
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 22:51
Гость: смешнО

Теперь верно начнут действовать методами израильского Моссада: похищать "осужденных".
27.03.2019, 22:15
Гость: А Мишатика

Горбатого засудить не хотят?
27.03.2019, 19:52
Гость: Непонятно так же

Какое отношение Язов имеет к РФ?
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