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Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

07:05 27.03.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — цитирует слова Порошенко РБК.

Президент Украины подчеркнул, что все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому, по его словам, перед украинцами стоит выбор — «или мы за Украину, или мы за Россию».

При этом украинский президент отметил, что политический диалог с Москвой будет возможен только после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса и будут отпущены украинские политзаключенные. Кполитзаключенным и военнопленным Порошенко, в частности, отнес моряков, задержанных российскими властями в результате инцидента в Керченском проливе.

В текущих условиях присутствие российских наблюдателей на выборах президента на Украине недопустимо, добавил он. «Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс», — заявил Порошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Среди кандидатов на пост главы страны лидирует шоумен Владимир Зеленский. Среди определившихся за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. Вслед за ним идут действующий президент Петр Порошенко (17,1%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).

Темы: Выборы на Украине, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 13:09
Гость: Константин*

Агония. Петруха потерял берега. Понимает, что его ждет участь заплеванного Ющенки. И, возможно, суд.
27.03.2019, 13:07
Гость: Петя загнал Украину в долговую яму

И из этой ямы Украина не выберется никогда.
Зато у Порошенки вилла в Испании.
27.03.2019, 12:56
Гость: Остаточнэ прощавай

Прощай уровень жизни населения, прощайте достойные пенсии, прощай дешевый газ.
Поприветствуем необычайный рост личного благосостояния шоколадного зайца.
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