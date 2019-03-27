Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

07:05

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать… Моим оппонентом является Путин», — цитирует слова Порошенко РБК.

Президент Украины подчеркнул, что все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Поэтому, по его словам, перед украинцами стоит выбор — «или мы за Украину, или мы за Россию».

При этом украинский президент отметил, что политический диалог с Москвой будет возможен только после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса и будут отпущены украинские политзаключенные. Кполитзаключенным и военнопленным Порошенко, в частности, отнес моряков, задержанных российскими властями в результате инцидента в Керченском проливе.

В текущих условиях присутствие российских наблюдателей на выборах президента на Украине недопустимо, добавил он. «Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс», — заявил Порошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Среди кандидатов на пост главы страны лидирует шоумен Владимир Зеленский. Среди определившихся за него готовы проголосовать 32,1% опрошенных. Вслед за ним идут действующий президент Петр Порошенко (17,1%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).