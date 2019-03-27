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На Украине возбудят дело из-за поездки политиков Бойко и Медведчука в РФ

13:50 27.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в связи с поездкой народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию в среду будет возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

"Производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", -  цитирует слова Луценко "Интерфакс".

"Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - добавил он.

Как сообщалось, 22 марта Бойко и Медведчук провели встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа. В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В этот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку действиям Бойко и Медведчука.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 19:24
Гость: полухохол

Возбудят,не возбудят,это только ведущим ""токов" с "шовами"и интересно.Бандероастан уже 5 лет возбужден,после пролитой крови на майдане и сожженных в Одессе!Но это дело "укропское".
27.03.2019, 19:04
Гость: вангую

Ясен пень за патронами ездили. Зря морекопы испугались, от судьбы не уйдешь.
27.03.2019, 17:24
Гость: личный опыт

взбесившийся свинарник в своем репертуаре
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