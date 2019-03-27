На Украине возбудят дело из-за поездки политиков Бойко и Медведчука в РФ

13:50

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в связи с поездкой народного депутата, кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа", представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию в среду будет возбуждено дело о незаконном пересечении границы.

"Производство будет зарегистрировано и соответствующая реакция не заставит себя ждать", - цитирует слова Луценко "Интерфакс".

"Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", - добавил он.

Как сообщалось, 22 марта Бойко и Медведчук провели встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудили вопросы поставок газа. В ходе переговоров Миллер поддержал предложение Медведчука вернуться к идее о создании консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

В этот же день Служба безопасности Украины заявила, что в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку действиям Бойко и Медведчука.