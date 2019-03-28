Британские депутаты отвергли все восемь вариантов Brexit

07:18

Палата общин Великобритании отвергла все восемь вариантов сделки с Евросоюзом по Brexit, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Депутаты высказались против предложенных Консервативной партией вариантов: выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля 2019 года; временного таможенного союза с ЕС (Common Market 2.0); сохранения статуса в Европейской экономической зоне и вступления в Европейскую ассоциацию свободной торговли; постоянного таможенного союза с ЕС, а также согласования с ЕС двухлетнего периода беспрепятственного поступления британских товаров на рынки ЕС при сохранении бюджетных взносов до 2020 года.

Кроме того, они не поддержали внесенный лейбористами план тесного экономического сотрудничества Великобритании и ЕС, подразумевающего "всеобъемлющий таможенный союз" и "тесное сотрудничество" с европейским единым рынком, проведение всенародного голосования по любому из вариантов соглашения с ЕС, а также предложенную Шотландской национальной партией отмену Brexit при невозможности согласования сделки с Брюсселем.

Также депутаты Палаты общин проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве. Теперь Великобритания, как ранее договорились члены Евросоюза, выйдет из блока 12 апреля, если не проголосует до конца марта за один из вариантов, или 22 мая при достижении консенсуса.

Ранее Тереза Мэй объявила о готовности уйти в отставку досрочно, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.