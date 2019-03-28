Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу

08:45

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Данное заявление Трамп сделал в Овальном кабинете в Белом доме. Он также поддержал заявление вице-президента Майка Пенса, который призвал Россию прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных были "нежелательной провокацией".

Ранее сообщалось, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

Отмечалось, что российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.