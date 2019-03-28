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Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу

08:45 28.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Данное заявление Трамп сделал в Овальном кабинете в Белом доме. Он также поддержал заявление вице-президента Майка Пенса, который призвал Россию прекратить поддержку президента Николаса Мадуро.

Пенс призвал российского президента Владимира Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных были "нежелательной провокацией".

Ранее сообщалось, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

Отмечалось, что российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Темы: Дональд Трамп, Россия, Венесуэла, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 12:42
Гость: Иван простак

Чё то штаты становятся клоунами, со своими командами.
28.03.2019, 12:36
Гость: Титус - канэшному

Убирайтесь от Донбасса и он заживёт.
28.03.2019, 12:30
Гость: Русский

...а дулю с маком не хочешь получить?! Кстати, можем и не "с маком", после которой все америкосовские побережье, как корова языком слизала..)))
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