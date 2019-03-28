Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море

10:17

Нелегальные мигранты захватили торговое судно, спасшее их в Средиземном море.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ Мальты, судно направлалось из Турции. Экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море до берегов Европы.

После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты.

Всего на борту El Hiblu 1 сейчас находятся более ста спасенных мигрантов, оно быстро приближается к берегам Мальты. Власти Мальты уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу. По словам представителя вооруженных сил Мальты, попытки связаться с капитаном судна не увенчались успехом.

Европа с 2015 года переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.