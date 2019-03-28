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Мигранты захватили спасшее их судно в Средиземном море

10:17 28.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Нелегальные мигранты захватили торговое судно, спасшее их в Средиземном море.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ Мальты, судно направлалось из Турции. Экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море до берегов Европы.

После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты.

Всего на борту El Hiblu 1 сейчас находятся более ста спасенных мигрантов, оно быстро приближается к берегам Мальты. Власти Мальты уже заявили, что не разрешат судну пристать к берегу. По словам представителя вооруженных сил Мальты, попытки связаться с капитаном судна не увенчались успехом. 

Европа с 2015 года переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

Темы: Пиратство и нападения на суда , Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 12:38
Гость: Котяра

Ты определись, ты за еврогейские ценности или нет? А тоткак-то выборочно гадишь в лоток откуда вырос.
28.03.2019, 12:34
Гость: Путник

Акт пиратства. Спецназ, лицом в палубу, наручники,при сопротивлении открывать огонь на порожение. Далее лет 15 на галеры. Опять-же, зачем было их там тревожить, бомбить? Не однозначно все. Гейропские политиканы, все-таки ограниченные и не самостоятельные. Их пнули, они покатились, теперь простой народ огребается. До ливии все было спокойно.
28.03.2019, 12:33
Гость: Владимир

)))
Вам бы романы писать.
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