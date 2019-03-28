Либеральные СМИ сменили прописку. Из Чехии и Прибалтики проще клеветать на Россию

23:12

Либеральные СМИ, существующие на средства западных спонсоров, перебрались в Восточную Европу

Оттуда они распространяют фейки о нарушении гражданских прав в России, а также клевещут на известных политиков и бизнесменов вроде Олега Дерипаски или Евгения Пригожина.

Фото с сайта riafan.ru

На момент принятия в 2014 году закона об иностранных агентах в России действовало как минимум девять СМИ, финансируемых из-за рубежа. Их деятельность при этом никак не регламентировалась. После того, как закон вступил в силу, многие из них перебрались за границу, что позволило продолжить вещание на территории РФ в обход законодательства.

Прибежищем для «жертв режима» стала Восточная Европа, в частности, Чехия и страны Балтии. К примеру, редакция «Радио Свобода» сейчас расположена в Праге. Именно оттуда недавно был запущен фейк о массовом отравлении детей в московских школах. За него, впрочем, редакции впоследствии пришлось извиниться, после того как автора статьи уличили во лжи.

Любовь либеральных СМИ к странам Восточной Европы во многом объясняется соображениями банальной экономии. Аренда помещений там куда дешевле, чем в Москве, да и сотрудникам можно платить гораздо меньше, в соответствии с местными стандартами. Объем финансовых вливаний с Запада при этом остался неизменным, а значит, еще больше денег руководство изданий сможет освоить.

Помимо этого не последнюю роль сыграл исторический фактор. После развала СССР в той же Прибалтике сформировалось негативное отношение к России. Это в некоторой мере позволило Западу продолжать традицию «холодной войны» против нашей страны.

Политолог Александр Дугин считает, что «приблизительно в тех же регионах, где проходит восточная граница Североатлантического альянса, располагаются и главные центры идеологической борьбы». А глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уверен, что «Эстонцы, латыши, литовцы пытаются перещеголять друг друга по совершенно безобразному, неправовому отношению к России».

Наконец, СМИ, расположенные в Прибалтике, Чехии или Польше, сложнее призвать к ответу за клевету и другие нарушения. Местные суды либо отказываются принимать иски, либо встают на сторону ответчика.

Что может предпринять Россия в этом случае? Только дать взвешенный ответ, провести разумную контрпропаганду и плотнее работать в информационном пространстве стран Восточной Европы. Александр Дугин предлагает разработать систему мер противодействия и «юридически, физически ограничить деятельность либеральных подрывных идеологических структур».

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