Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган

17:12

Президент России Владимир Путин по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова прибыл в республику с государственным визитом.

Фото с сайта kremlin.ru

После официальной церемонии встречи состоялись российско-киргизские переговоры. Главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнёрства и союзничества, углубление взаимодействия в региональных объединениях, в том числе с учётом председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

По окончании переговоров было подписано совместное заявление президента России и президента Киргизской Республики.

Президент России Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая).

Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак тайган, которая является смесью борзой и волкодава.