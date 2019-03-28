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Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган

17:12 28.03.2019

Президент России Владимир Путин по приглашению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова прибыл в республику с государственным визитом.

Фото с сайта kremlin.ru

После официальной церемонии встречи состоялись российско-киргизские переговоры. Главы двух государств провели беседу в узком составе, после чего консультации продолжились с участием членов делегаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнёрства и союзничества, углубление взаимодействия в региональных объединениях, в том числе с учётом председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

По окончании переговоров было подписано совместное заявление президента России и президента Киргизской Республики. 

Президент России Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая). 

Щенок по кличке Шерхан - представитель местной породы собак тайган, которая является смесью борзой и волкодава.

Темы: Киргизия, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 22:07
Гость: гость

Сколько можно щенков дарить? Они что издеваются? А Путину надо обратно щенков от этих собак дарить. Причем всех сразу. Тогда поймут что такое дарить животных.
28.03.2019, 21:58
Гость: Впечатляющий

итог судьбоносного визита.
28.03.2019, 21:51
Гость: Но

ты же не "жигильме-бигильме айшайтанама"!
Все комментарии (13)
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