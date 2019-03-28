Кандидаты в президенты Украины Олег Ляшко и Юрий Бойко устроили драку

20:12

Украинские политики сегодня устроили драку во время заседания согласительного совета глав фракций и депутатских групп Верховной Рады. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал депутатов, которые, по его мнению, защищают интересы иностранных государств, в частности России. Он потребовал от СБУ «разобраться» с поездками Юрия Бойко Москву.

Возмущенный критикой лидер "Оппозиционного блока", бывший член Партии Регионов Юрию Бойко ответил на это заявление кулаками.

Юрий Бойко и Олег Ляшко являются кандидатами в президенты. Юрий Бойко входит в группу лидеров, претендуя на выход во второй тур, Олег Ляшко имеет рейтинг около 4%, причем с момента начала избирательной кампании его популярность сократилась в полтора раза.