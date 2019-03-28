]]> ]]>
Главная В мире Новости

Кандидаты в президенты Украины Олег Ляшко и Юрий Бойко устроили драку

20:12 28.03.2019

Украинские политики сегодня устроили драку во время заседания согласительного совета глав фракций и депутатских групп Верховной Рады. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал депутатов, которые, по его мнению, защищают интересы иностранных государств, в частности России.  Он потребовал от СБУ «разобраться» с поездками Юрия Бойко Москву.

Возмущенный критикой лидер "Оппозиционного блока", бывший член Партии Регионов Юрию Бойко ответил на это заявление кулаками.

Юрий Бойко и Олег Ляшко являются кандидатами в президенты. Юрий Бойко входит в группу лидеров, претендуя на выход во второй тур, Олег Ляшко имеет рейтинг около 4%, причем с момента начала избирательной кампании его популярность сократилась в полтора раза.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Выборы на Украине, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.03.2019, 22:51
Гость: alvarez

Граждане укры, переведите пожалуйста,что говорит ваш спикер палубий!
28.03.2019, 22:45
Гость: Документальный фильм "Свадьба в Малиновке"

Бойко зашкварился.
28.03.2019, 21:53
Гость: Ляшко

опять наваляли, как в прошлый раз?
Когда он с катушек чуть не слетел, если бы зрители не поймали?
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.