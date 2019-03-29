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Пентагон назвал сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет

07:18 29.03.2019
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Вашингтон с 2014 года потратил на укрепление украинской армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО более 1,3 миллиарда долларов, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона.

В Пентагоне отметили, что США поддерживают стремление Украины вступить в альянс, однако данному процессу мешает территориальный вопрос, и в частности "крымская проблема".

"Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", — заявил Пахон.

В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО И ЕС, напоминает РИА Новости. Также Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы: США, Украина, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 17:17
Гость: Титус

Можно только поиздеваться над бандеровским анонимным недоучкой, который:
а)не понимает разницы между выходцем и уроженцем;
б)не знает, что Екатеринослав (Днепропетровск) и губерния входила в состав Украины;
в)не знает, что Калиновка находится в 10 км от Украины (госграницы вообще не было);
г)не знает, что Н.С.Хрущёв часто ходил в вышиванке (а не в косоворотке) и, хотя называл себя русским, но тяготел и к украинской культуре;
д)не знает биографий обоих государственных деятелей;
е)не знает, что его же собственные бандеровские товарищи-убл...ки называют Курскую область частью исторической Украины.

В силу всего этого он не рискует появляться под постоянным ником, ибо явная глупость сразу приклеится к нему и он от неё не отмажется.
29.03.2019, 16:03
Гость: Я - "россиянин", как ты выразился.

Где я могу увидеть моих марионетокки по всемумиру?
И кому о отдал большие деньги.
29.03.2019, 16:00
Гость: Бросьте.

Мой сосед по даче родился на корабле, не довезли мамашу до больницы.
Так он что по-вашему - водоплавающий Ихтиандр?
-
И Хрущ и Брежнев оба выкормыши Украинских коммунистов, там выросли, возмужали.
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