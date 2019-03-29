Пентагон назвал сумму, потраченную на украинскую армию за пять лет

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Вашингтон с 2014 года потратил на укрепление украинской армии и улучшение ее взаимодействия с НАТО более 1,3 миллиарда долларов, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Эрика Пахона.

В Пентагоне отметили, что США поддерживают стремление Украины вступить в альянс, однако данному процессу мешает территориальный вопрос, и в частности "крымская проблема".

"Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства", — заявил Пахон.

В феврале вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО И ЕС, напоминает РИА Новости. Также Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства.

При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".