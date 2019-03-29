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Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о Brexit

17:56 29.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из Евросоюза, предложенное правительством Терезы Мэй. Об этом сообщает BBC News.

Против документа проголосовали 344 парламентария, за — 286.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Темы: Великобритания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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29.03.2019, 20:24
Гость: Остап

Уинстон Черчилль:"Англичане не антисемиты, потому что не считают себя глупее евреев". Похоже, что-то у англичан сломалось.
29.03.2019, 19:16
Гость: Предатели конечно.

Это однозначно.
29.03.2019, 19:16
Гость: Так же ж

Хохлобриты - бандиты
Все комментарии (7)
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