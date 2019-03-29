Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о Brexit

17:56

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из Евросоюза, предложенное правительством Терезы Мэй. Об этом сообщает BBC News.

Против документа проголосовали 344 парламентария, за — 286.

Официально Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики до сих пор не могут прийти к компромиссу о том, когда, как и должна ли вообще страна отделяться от Евросоюза. В результате парламент уже дважды отклонял предложение Мэй по сделке, что привело к правительственному кризису.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.