Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

07:55

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, проверка собственности Гуаидо показала, что он совершил более 90 зарубежных поездок на общую сумму 300 миллионов боливаров (около 100 тыс доллпров). Причем неизвестно, какими средствами они были оплачены.

Гуаидо отказался отчитываться о своих зарубежных поездках. Гуаидо также отверг решение властей запретить ему занимать госдолжности в течение 15 лет.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Спикер Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой Вашингтона. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.