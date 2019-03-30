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Судебные власти США попросили депортировать Марию Бутину

08:54 30.03.2019
Фото с сайта 24smi.org
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В Минюсте США направили запрос в федеральный суд о депортации россиянки Марии Бутиной после вынесения ей приговора и выхода на свободу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Данный запрос поддержала и сторона защиты, причем Бутина согласилась на то, что после депортации ей в течение десяти лет будет запрещено возвращаться в США.

Эта инициатива не дает представления о том, когда именно произойдет депортация, так как это зависит от того, какой приговор ей будет вынесен.

"Вынесение приговора - прерогатива судьи. Но мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание", - сказал адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

В опубликованных в открытом доступе материалах по вопросу о депортации Бутиной, отмечается, что за совершенные ею преступления по-прежнему грозит до пяти лет лишения свободы и/или штраф в $250 тыс. При этом, как сообщалось, она сотрудничала со следствием и потому может рассчитывать на мягкий приговор. Есть вероятность, что ее приговорят максимум к шести месяцам тюрьмы. Это позволит Бутиной сразу выйти на свободу, так как она уже провела под стражей более полугода. В таком случае депортацию можно будет провести сразу после вынесения приговора.

Дрисколл ранее сообщал, что будет просить судью приговорить Бутину к тюремному сроку, не превышающему то время, которое она уже провела под стражей.

В прошлом году Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США.

На слушаниях она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США. По ее словам, она хотела приобрести контакты среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США.

До этого Бутина не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ.

Приговор по делу Бутиной будет вынесен 26 апреля 2019 года.

Темы: Дело Марии Бутиной, США, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 12:57
Гость: gvozd

А если ещё вспомнить с каким жаром выступала за свободное ношение оружия - это просто слов нет...
--
ну ясное дело, право на защиту своей жизни и имущества у рабов иудео-социализьмы быть ни в коем случае не должно.
даже обсуждать такое - уже преступление...
и чем вы отличаетесь от педосатанистов?
30.03.2019, 12:55
Гость: Оллес

Раз запросили за депортацию - значит,наиболее вероятно выпустят сразу после судилища.
30.03.2019, 12:43
Гость: Не повезло

Хотела жить в США- но не повезло. Попала под каток геополитики.
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