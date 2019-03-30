Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

15:21

В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук.

Экс-президент Грузии на это ответил, что на тот момент не знал, что находится в эфире. «Когда человек остается один на один с собой, то может делать все что угодно», — заявил он.

«Привычка такая у меня еще с «Артека» была. К галстукам я был всегда неравнодушен, поэтому стараюсь их и не носить. Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки», — пошутил Саакашвили.

При этом бывший президент Грузии не смог вспомнить, с кем в тот момент разговаривал по телефону. «Я не помню. В какой-то момент я просто потерял контроль. Но у меня не было истерики. Я не помню, чтобы кто-то из нас впадал тогда в какую-то панику», — приводит слова Саакашвили РБК.

Кадры, на которых Саакашвили жует галстук, были показаны в эфире британской телекомпании Би-би-си 16 августа 2008 года, во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.