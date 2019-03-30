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Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

15:21 30.03.2019
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr EPP

В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук.

Экс-президент Грузии на это ответил, что на тот момент не знал, что находится в эфире. «Когда человек остается один на один с собой, то может делать все что угодно», — заявил он.

«Привычка такая у меня еще с «Артека» была. К галстукам я был всегда неравнодушен, поэтому стараюсь их и не носить. Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки», — пошутил Саакашвили.

При этом бывший президент Грузии не смог вспомнить, с кем в тот момент разговаривал по телефону. «Я не помню. В какой-то момент я просто потерял контроль. Но у меня не было истерики. Я не помню, чтобы кто-то из нас впадал тогда в какую-то панику», — приводит слова Саакашвили РБК.

Кадры, на которых Саакашвили жует галстук, были показаны в эфире британской телекомпании Би-би-си 16 августа 2008 года, во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.

Темы: Грузия, Михаил Саакашвили, Война в Южной Осетии
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 19:10
Гость: Капрал

Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь - Ми кюшаем?!
30.03.2019, 18:23
Гость: Подумал, что это пионерский галстук, а их многие дети жевали

У кого-то коровы в голове, у кого-то галстуки, а у кого-то все больше стерхи. Не могут же все люди одинаковыми быть!
30.03.2019, 18:08
Гость: Да ладно там! Что вы пристали к парнишке?

Гитлер тоже жевал галстуки, когда Красная Армия в наступление шла.
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