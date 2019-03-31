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Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

00:15 31.03.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп во время саммита в Ханое вручил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну документ с призывом передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ.

По словам осведомленного источника агентства, Трамп передал написанный на корейском и английском языках документ 28 февраля в отеле "Метрополь" в Ханое.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов, напоминает РИА Новости.

Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Он также отметил, что новый двухсторонний саммит может состояться еще не скоро.

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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31.03.2019, 01:42
Гость: Ян

Наглости пиндосам не занимать. Надеюсь крах СШП не за горами и мы это увидим еще при нашей жизни.
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