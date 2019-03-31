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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

22:18 31.03.2019

В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева.

Фото: Jürgen Mahnke, Bild

Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании S7.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Владислав Филев не находился в этом самолете, в котором была его жена, он жив.

Находился ли в самолете с Натальей ее отец Валерий, пока неизвестно.

По данным немецких диспетчеров, самолет следовал из Франции во Франкфурт. В ходе полета сообщений о каких-либо проблемах на борту не поступало.

Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.​

Наталья Филева (по данным Forbes на 2018 г. ее состояние оценивается в более $600 млн) — председатель совета директоров авиакомпании, вместе с Владиславом Филевым владеет S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входят около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус». Перевозчик на февраль 2019 года занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».

Темы: Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 06:24
Гость: Zzanuda

Помер Максим, да и хрен с ним.
01.04.2019, 05:37
Гость: Земля ей!

Но кто то рад наверняка!А мне до фене!
01.04.2019, 01:44
Гость: kornilio

Оценочное мнение. Причина авиакатастрофы самолёта и гибель председателя совета директоров авиакомпании S7 Group - ее состояние, которое оценивается в более $600 млн...
Все комментарии (4)
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