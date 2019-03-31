Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

22:18

В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева.

Фото: Jürgen Mahnke, Bild

Частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании S7.

Подробности случившегося пока неизвестны.

Владислав Филев не находился в этом самолете, в котором была его жена, он жив.

Находился ли в самолете с Натальей ее отец Валерий, пока неизвестно.

По данным немецких диспетчеров, самолет следовал из Франции во Франкфурт. В ходе полета сообщений о каких-либо проблемах на борту не поступало.

Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.​

Наталья Филева (по данным Forbes на 2018 г. ее состояние оценивается в более $600 млн) — председатель совета директоров авиакомпании, вместе с Владиславом Филевым владеет S7 Group. Это крупнейший частный авиационный холдинг России. В группу компаний входят около 15 авиакомпаний, среди которых «Сибирь» и «Глобус». Перевозчик на февраль 2019 года занимает второе место по размеру пассажиропотока среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота».