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Эрдоган пообещал решить сирийский вопрос после муниципальных выборов

19:14 31.03.2019
Фото с сайта vestikavkaza.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Анкара намерена заняться решением кризиса в Сирии после муниципальных выборов. Об этом на митинге в Стамбуле заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы определённо решим сирийский вопрос сразу же после выборов. По возможности на месте, а не за столом переговоров», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган заверил сторонников, что он не допустит образование «террористического коридора», который перекроет южные рубежи Турции. «В прошлом мы преподали необходимый урок тем, кто пытался создать его, и поступим с ними точно так же в будущем», — цитирует его RT.

Турецкие власти неоднократно заявляли, что не позволят сформироваться «террористическому коридору» на границе с Сирией. Кроме того, они обещали провести операцию к востоку от Евфрата против Рабочей партии Курдистана, которую Анкара, Вашингтон и ЕС считают экстремистской.

Сегодня в Турции прошли выборы в местные органы власти — избирались главы муниципалитетов сроком на пять лет. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени, после чего стартовал подсчёт голосов.
 

Темы: Турция, Сирийский кризис
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