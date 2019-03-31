В Словакии на президентских выборах впервые победила женщина

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Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова по итогам состоявшегося в субботу второго тура президентских выборов избрана главой государства.

Фото со страницы Зузаны Чапутовой в соцсети

Чапутову поддержали 58,4% избирателей, принявших участие в голосовании второго тура выборов.

Она станет пятым президентом Словакии после получения страной государственной независимости в 1993 году и будет первой в истории женщиной, которая возглавит республику.

Президентские обязанности ей перейдут от действующего главы государства Андрея Киски 15 июня, сообщает ТАСС.

Соперником выражающей либеральные взгляды Чапутовой во втором туре президентских выборов был заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, кандидатуру которого активно продвигала правящая в Словакии партия "Направление - социальная демократия".

Братиславские политологи прогнозируют, что Чапутова продолжит политику сдержанного отношения к РФ, которую проводит действующий президент Словакии Андрей Киска, устранившийся от реализуемого правительством и парламентом диалога с РФ. Это следует из ее высказываний.

"Россия - сильный игрок, который многими своими действиями ставит под сомнение ценности и единство Евросоюза. Полностью поддерживаю санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма в 2014 году", - заявила недавно Чапутова.