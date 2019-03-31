Энергосистема Венесуэлы подверглась новым атакам

13:35

Хорхе Родригес. Фото со страницы пресс-службы Николаса Мадуро в Twitter

Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы", - цитирует Родригеса ТАСС.

Значительная часть территории Венесуэлы в пятницу осталась без электричества, отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате из 23.

Лидер оппозиции страны ранее возложил ответственность за отключения на власти республики и отверг возможность кибератак.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", но Госдепартамент отверг эти обвинения.