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Энергосистема Венесуэлы подверглась новым атакам

13:35 31.03.2019
Хорхе Родригес. Фото со страницы пресс-службы Николаса Мадуро в Twitter
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Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики. Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта. Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы", - цитирует Родригеса ТАСС.

Значительная часть территории Венесуэлы в пятницу осталась без электричества, отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате из 23.

Лидер оппозиции страны ранее возложил ответственность за отключения на власти республики и отверг возможность кибератак.

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", но Госдепартамент отверг эти обвинения.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 01:04
Гость: Василий

Как - то это странно, что из внешнего контура можно вывести энергосистему из строя. Не понятно по какой причине управление энергосистемой имеет выход на хакерские возможности влиять на оную.
31.03.2019, 20:32
Гость: quietis custos

Венесуэла не Гранада, а РФ не СССР мистер президент. Мир изменился , хорошо это или плохоне знает никто.
31.03.2019, 19:25
Гость: Иван простак ( хорошие новости)

яжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

По сообщениям китайских СМИ, в них находятся грузы с медицинской помощью, являющейся частью «глубокой дружбы и двустороннего сотрудничества между двумя странами», как заявил посол КНР в Венесуэле.

Между тем местные оппозиционные издания заявляют о том, что под видом медицинской помощи Китай перебрасывает в Каракас военных специалистов.

Представляется, что единственный смысл их присутствия в Венесуэле — помощь законным властям в наведении конституционного порядка и отражения агрессии США
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