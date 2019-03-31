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На Украине началось голосование на президентских выборах

09:08 31.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На Украине 31 марта в 8:00 началось голосование на очередных выборах президента страны.

В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов - 39.

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Ориентировочное количество избирателей на этих участках, по состоянию на 30 марта, составляет 29 млн 789 тысяч 643 избирателя.

315725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. ЦИК передал 424341 бюллетень для голосования на выборах на этих участках.

Также ЦИК образовал в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей. Ожидается, что около 47000 военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе, смогут проголосовать на спецучастках, пишет "Интерфакс".

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. За выборами президента будут наблюдать 89622 наблюдателя от общественных организаций.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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31.03.2019, 13:43
Гость: ПАрацельс

Если победит Зеленский, то русский режим склеит ласты за год, максимум два))
31.03.2019, 13:33
Гость: Это

Выборы,выборы,кандидатов прибыло.
31.03.2019, 13:29
Гость: Бтр

Интересные вы хохлы, получаете все , что хотели бы , но с точностью до наоборот.
Хотели революцию-получите грязный переворот.Боролись с коррупцией (вроде как это и было причиной всему)-получили ну просто апофеоз торжества коррупции и олигархии. В европы хотели- теперь просто дно полнейшее, вас и в африку не взяли бы.
Ну и, вот еще, как вишенка на пельмень- бандеру с его идеологией вознесли на пьедестал, с его ненавистью к русским, москалям, коммунистам, лицам еврейской и другой национальности, а что на деле: все кто у власти- многие выходцы из компартии, учились в Москве, думают и мыслят на русском языке, хоть и пытаются трендеть на ломанном украинском, деньги свои сделали на схемах через Россию. Ну и главное-предыдущие президенты- мягко говоря-не лица украинской национальности, а нынче выбор так и вовсе- два сына и одна дочь народа израилева.
Вы заблудились в своем шизофренизме.
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