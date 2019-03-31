Явка на выборах президента Украины приблизилась к 45%

16:47

Фото с личной страницы Петра Порошенко в соцсети

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 44,82% по данным с 114 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщает.

Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%.

Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях, пишет РБК.

При этом в Национальную полицию Украины направлено 950 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев - 137; Днепропетровской области - 90; Одесской - 88; Донецкой- 81; Харьковской - 81; Луганской - 41; Винницкой- 34", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы МВД Украины.