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Явка на выборах президента Украины приблизилась к 45%

16:47 31.03.2019
Фото с личной страницы Петра Порошенко в соцсети
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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 44,82% по данным с 114 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщает.

Наиболее активно голосуют жители восточных регионов страны. В Днепропетровской области явка превысила 48%, в Черниговской, Николаевской областях — 47%, в Запорожской — 49%.

Наименьшее число избирателей пришли на участки в западной части страны: 38% в Ивано-Франковской, 40% во Львовской, 35% в Черновицкой областях, пишет РБК.

При этом в Национальную полицию Украины направлено 950 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев - 137; Днепропетровской области - 90; Одесской - 88; Донецкой- 81; Харьковской - 81; Луганской - 41; Винницкой- 34", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы МВД Украины.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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31.03.2019, 22:35
Гость: Павел

Похоже, Порошенко не попадает во второй тур.
31.03.2019, 22:22
Гость: Какое право на труд?

Не смешите мои тапки. Украина должна стать резервуаром бесплатной рабочей силы для успешных соседних государств.
31.03.2019, 22:21
Гость: Константин*

встреча с премьером РФ Медведевым явно сыграли в пользу столь значительного его отрыва от Вилкула,
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Неужели это значит, что украинская пропаганда врет про всеобщую антироссийскость среди населения на Украине?
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