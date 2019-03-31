Опубликованы первые результаты экзит-полов на выборах президента Украины

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31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Согласно результатам Национального экзит-пола, по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.

Третьей, согласно результатам экзит-пола, стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%), сообщает 24tv.ua.

Национальный экзит-пол на выходе из избирательных участков был проведен фондом "Демократические инициативы", КМИС и Центром Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

Второй тур президентских выборов на Украине должен пройти 21 апреля.