]]> ]]>
Главная В мире Новости

Опубликованы первые результаты экзит-полов на выборах президента Украины

20:16 31.03.2019
Фото с сайта pravdanews.info
Материалы по теме:

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Согласно результатам Национального экзит-пола, по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.

Третьей, согласно результатам экзит-пола, стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%), сообщает 24tv.ua.

Национальный экзит-пол на выходе из избирательных участков был проведен фондом "Демократические инициативы", КМИС и Центром Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

Второй тур президентских выборов на Украине  должен пройти 21 апреля. 

Темы: Выборы на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.04.2019, 08:01
Гость: хохол из хутора близ Диканьки

Данные ЦИК по состоянию на 20:00 31 марта явка составила 63,5%.
В Луганской обл. 56,6%, в Донецкой 59,5%, в Львовской 60,9%,в Днепропетровской 66,0%, в Киеве 68,0%.
По состоянию на 6:00 1 апреля обработано 35% бюллетений. Зеленский 30,2%, Порошенко 16,7%, Тимошенко 13,1%.
P.S.:
В Киеве одна женщина родила на участке.
01.04.2019, 07:48
Гость: Платил Порошенко по 2.5 млн грн за право

полностью контролировать избирательные участки и комиссии. С учетом админресурса результат для пороха плачевный. Нет сомнения, что и Юля, и Зеленско/Коломойский во втором туре расправятся с порохом на раз плюнуть. Плюс к тому, наверняка Юля выторгует себе должность в кабмине, а это уже серьёзная опасность для порошенковских бизнесов. Готовимся наблюдать, как из Пети-петуха полетят перья.
01.04.2019, 07:38
Гость: Константин*

Вся хохма теперь в том, что Тимошенко договорится с Зеленским о том, что ее назначат премьер-министром при президенте Зеленском. Поэтому во втором туре Порошенке ничего не светит. А после этого начнутся антикоррупционные расследования правления пороха и его банды.
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.