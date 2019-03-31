Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях на выборах

22:30

Служба безопасности Украины организовала фальсификации и провокации в первом туре выборов президента Украины, заявили в штабе кандидата Юлии Тимошенко, сообщив также о намерении провести параллельный подсчет голосов, сообщает ИА REGNUM.

По предварительным итогом этого подсчета, Тимошенко проходит во второй тур, занимая второе место с 21% голосов, заявили также в штабе кандидата.

По данным ряда экзит-поллов, Юлия Тимошенко не проходит во второй тур выборов — она набрала около 14% голосов и осталась на третьем месте. Лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.