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Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях на выборах

22:30 31.03.2019
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Служба безопасности Украины организовала фальсификации и провокации в первом туре выборов президента Украины, заявили в штабе кандидата Юлии Тимошенко, сообщив также  о намерении провести параллельный подсчет голосов, сообщает ИА REGNUM.

По предварительным итогом этого подсчета, Тимошенко проходит во второй тур, занимая второе место с 21% голосов, заявили также в штабе кандидата.

По данным ряда экзит-поллов, Юлия Тимошенко не проходит во второй тур выборов — она набрала около 14% голосов и осталась на третьем месте. Лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 08:52
Гость: У нас не так

А вот Грудинин цивилизованно признал свой проигрыш и пошел сбривать усы.
01.04.2019, 08:44
Гость: Кремлёвская консерва

снова хочет летать в Москву, подписывать убийственные для Украины газовые договора. Понравилось ей!
01.04.2019, 07:51
Гость: Тенденция упадка налицо

Не "припеваючи", но живем:)
Причем с явным пониманием, что все зависит исключительно от нас самих.
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В 1991-м Украина по экономической мощи примерно была на уровне ФРГ, жизненный уровень приближался к уровню Франции. За 28 лет ВВП Украины сократился в 2 раза, население стало нищим, процветает заробитчанство. Никакие инвестиции, о которых мечталось при Кравчуке на Украину не поступают, инвесторы не видят смысла инвестировать в украинскую экономику, поскольку рядом имеются гигантские рынки рабочей силы в России и в Польше. Хуже всего то, что ассоциация с ЕС продолжает разрушать и без того ослабленную украинскую экономику, а продолжающаяся демографическая катастрофа не оставляет никаких шансов. Население Украины это понимает и прекратило размножаться. По данным украинских ЗАГСов на 100 смертей на Украине приходится от 45 до 59 новорожденных. Как видите, просматривается период полураспада страны - около 30 лет.
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