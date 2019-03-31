Жириновский: Фракция ЛДПР предлагает не признавать выборы на Украине

23:51

Фракция ЛДПР внесла проект постановления о непризнании выборов на Украине, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала Россия24. Огромному количеству россиян не удалось проголосовать, кроме того, впервые к процессу не были допущены российские наблюдатели.

«Мы внесли проект постановления Госдумы. Как только его включат в повестку дня, будет голосование. Мы будем голосовать, чтобы принять это постановление о непризнании выборов на Украине… Я обещал еще за месяц до выборов, что мы их не признаем и будем добиваться, чтобы наш парламент их не признал», — сказал Жириновский.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что Россия поторопилась с признанием результатов выборов президента Украины в 2014 году. В связи с недопуском российских наблюдателей на выборы главы украинского государства в 2019-м многие политики РФ заявляли о том, что не следует признавать результаты нынешнего голосования, пишет издание Украина.Ру.