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Жириновский: Фракция ЛДПР предлагает не признавать выборы на Украине

23:51 31.03.2019
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
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Фракция ЛДПР внесла проект постановления о непризнании выборов на Украине, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала Россия24. Огромному количеству россиян не удалось проголосовать, кроме того, впервые к процессу не были допущены российские наблюдатели.

«Мы внесли проект постановления Госдумы. Как только его включат в повестку дня, будет голосование. Мы будем голосовать, чтобы принять это постановление о непризнании выборов на Украине… Я обещал еще за месяц до выборов, что мы их не признаем и будем добиваться, чтобы наш парламент их не признал», — сказал Жириновский.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин отмечал, что Россия поторопилась с признанием результатов выборов президента Украины в 2014 году. В связи с недопуском российских наблюдателей на выборы главы украинского государства в 2019-м многие политики РФ заявляли о том, что не следует признавать результаты нынешнего голосования, пишет издание Украина.Ру.

Темы: Выборы на Украине, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 09:08
Гость: биб

так отдай Курилы модвин эрзячий
01.04.2019, 09:02
Гость: Кибу

Дурак
01.04.2019, 09:01
Гость: Поварёнку Пригожина

Ты уже подсчитал сколько сала производит Украина? Тогда иди считай сколько россиян голодает 20 000 000 или 22 000 0000. А то в разных источниках разные цифры.
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