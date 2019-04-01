Лукашенко заявил о готовности «сделать больше» для мира на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, что Минск будет прилагать максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине.

«Если мы что-то можем сделать больше для мира на Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке.

«Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту... Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна», - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.