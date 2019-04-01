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Лукашенко заявил о готовности «сделать больше» для мира на Украине

23:36 1.04.2019
Александр Лукашенко. Фото с сайта kapital.kz

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, что Минск будет прилагать максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине.

«Если мы что-то можем сделать больше для мира на Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке.

«Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту... Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна», - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Темы: Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 06:18
Гость: Патриот -коммунист

нам бы такого Президента! С большой буквы ПРЕЗИДЕНТА! Повезло беларусам.
02.04.2019, 05:19
Гость: Трезвый

вывод. Если ПапаКоля потеряет украинской рынок,как сейчас начал терять российский,то крах экономики неизбежен и вместе с ним и возможность сидеть на двух стульях. Экономику Белоруссии может спасти только ее союз с экономикой РФ или ее перевод на китайскую систему (по сути плановый госкапитализм). Лечь под Запад для РБ это повтор украинской трагедии и стопудовый конец правления самого Лукашенко. Выбор за народом РБ.
02.04.2019, 03:14
Гость: Странно

Ты же за Юкрейн топил?
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