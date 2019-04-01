Лукашенко заявил о готовности «сделать больше» для мира на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, что Минск будет прилагать максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине.
«Если мы что-то можем сделать больше для мира на Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Александр Лукашенко отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке.
«Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту... Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна», - приводит слова Лукашенко БЕЛТА.