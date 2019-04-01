США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

08:00

Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва и Гавана - основные сторонники президента Венесуэлы, и Вашингтон не оставит их действия в регионе без внимания.

"Никто из высших чиновников в администрации не сомневается, что мы заставим их россиян заплатить за это", - заявил Абрамс.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от российских военных "убраться" из Венесуэлы, а Абрамс допустил введение санкций против Москвы.

В ответ на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что никто не указывает Вашингтону, "где быть или не быть". Он заявил, что Россия тоже рассчитывает на уважение ее права на самостоятельную внешнюю политику.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала угрозы ввести антироссийские санкции нелепыми.