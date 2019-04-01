Оппозиция впервые за 25 лет победила на выборах мэра Анкары

09:35

Впервые с 1994 года оппозиционная левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) Турции одержала победу на выборах мэра Анкары, ее кандидат Мансур Яваш набирает 50,9% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.

Основной соперник Яваша, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Мехмет Озхасеки, набирает 47,06% голосов.

НРП победила также в Измире, сохранив за собой пост мэра этого третьем по величине городе Турции. Неопределенным остается исход выборов мэра Стамбула.

Как сообщала «Российская газета», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта. По его словам, представители партии возглавят около 56% всех муниципальных образований страны. Отмечалось, что оппозиция традиционно побеждает в средиземноморских провинциях на юго-западе Турции, в первую очередь в Измире, а также в Анталье, Мерсине, Адане и ряде других.

В целом по Турции на муниципальных выборах победила ПСР, кандидаты от которой получили 44,42% голосов по итогам обработки 99,01% бюллетеней. НРП набирает 30,07% голосов. Правящий блок «Союз народа» получает 51,67% голосов избирателей, оппозиционный «Союз нации» – 37,53%.