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США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки С-400

21:55 1.04.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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США прекратили поставки Турции материалов для истребителей  F-35 из-за покупки Анкарой С-400.

Турция хотела приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производилась в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400, пишет РИА Новости.

Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

Заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРК С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot.

Темы: США, Турция, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 03:17
Гость: blog2038,.

Дерьмо, не дерьмо, а в Сирии F-35 мочит всё что считает нужным и разрешения не спрашивает.
02.04.2019, 02:25
Гость: Поручик

Летающий гроб Ф-35 теперь туркам по барабану, когда у них есть такой друган как Путин, они нам помидоры а он им сушки СУ-57 в замен даст такой бизнес и обмен еще поискать как в сказке один кусок золота на осла поменял потому что слиток золота ему тяжело было таскать.
02.04.2019, 01:34
Гость: Остап

Так в самом деле- там целая инфраструктура -огромный бокс в контролируемой температурой, иначе отвалится оболочка -стелс. Мля, а евреи в курсе, сколько вы переплатили?
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