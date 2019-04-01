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Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8% после обработки 25% протоколов

06:47 1.04.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,03% и 16,96% голосов избирателей соответственно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

На текущий момент обработано 25,01% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей.

Кандидату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко отдали голоса 11,32%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - 7,02%, экс-главе СБУ Игоря Смешко - 5,93%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 5,2%, кандидату от партии "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу - 4,13%, кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому - 1,66%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "УКРОП" Александра Шевченко - 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко - 0,23%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 14:18
Гость: Да уж...

Интеллект у Зои так и прет изо всех щелей. Девушка не понимает, что россиян на территорию украинского посольства, просто не пустили бы.
01.04.2019, 14:15
Гость: Петро

Уточнение принимается. Вы правы- второй тур.
01.04.2019, 14:15
Гость: Да все просто

Не дорос еще шоколадный заяц до таких возможностей.
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