Зеленский и Порошенко набирают 30% и 16,8% после обработки 25% протоколов

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Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,03% и 16,96% голосов избирателей соответственно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

На текущий момент обработано 25,01% протоколов.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,28% избирателей.

Кандидату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко отдали голоса 11,32%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - 7,02%, экс-главе СБУ Игоря Смешко - 5,93%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - 5,2%, кандидату от партии "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу - 4,13%, кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому - 1,66%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "УКРОП" Александра Шевченко - 0,52%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко - 0,23%.

Остальные кандидаты набирают менее 0,2% голосов каждый.

Признаны недействительными 1,17% избирательных бюллетеней.