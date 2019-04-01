ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

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В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что после подсчета 60% протоколов в стране пройдет второй тур выборов президента.

"Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию (21 апреля - ИФ). Думаю, что подсчет у нас пройдет так же хорошо, как и голосование", - цитирует "Интерфакс" заместителя главы ЦИК Евгения Радченко.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,36% и 16,40% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 60,28% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,58%.​

В ЦИК Украины отмечают, что ночь подсчета голосов первого тура очередных выборов президента прошла без системных нарушений, как и сам день голосования.

"Не только день голосования, но и ночь после голосования, когда уже непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.

Она подчеркнула, что большое число наблюдателей, представителей и уполномоченных кандидатов дают возможность "очень спокойно смотреть на предварительные результаты".

"Системы работают, кибербезопасность отработала как надо", - добавила Слипачук.

На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Второй тур выборов главы государства состоится 21 апреля.