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ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента

13:33 1.04.2019
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В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, что после подсчета 60% протоколов в стране пройдет второй тур выборов президента.

"Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию (21 апреля - ИФ). Думаю, что подсчет у нас пройдет так же хорошо, как и голосование", -  цитирует "Интерфакс" заместителя главы ЦИК Евгения Радченко.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,36% и 16,40% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 60,28% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,58%.​

В ЦИК Украины отмечают, что ночь подсчета голосов первого тура очередных выборов президента прошла без системных нарушений, как и сам день голосования.

"Не только день голосования, но и ночь после голосования, когда уже непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.

Она подчеркнула, что большое число наблюдателей, представителей и уполномоченных кандидатов дают возможность "очень спокойно смотреть на предварительные результаты".

"Системы работают, кибербезопасность отработала как надо", - добавила Слипачук.

На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. Второй тур выборов главы государства состоится 21 апреля.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 22:52
Гость: Мазепе

Это же товарищ Сталин постучался!
01.04.2019, 22:44
Гость: ответ от другого

Это "оттель", сейчас вовсю это прокручивается. "Зеленый" - комик, актер, к тому же не без таланту, организатор производства в шоу-бизнесе, бизнесмен, который таки не крал. Все остальное пока "темна вода". Да, а клоун, наверно, кто-то другой. Вспомнилось, как Меркельша в 14 приезжала: выходит кто-то в каком-то немыслимом камуфляже американского образца на полненьком таки тельце, и висит у него на тесемках ... нет, не то, что кто-то подумал, а...пистолет в огромном кобуре на уровне колен. Не, таки колен, а не того, о чем подумали. Ниже, таки. Идет, а пистолет болтается -туды-сюды, Меркельшу, наверно, хотел поразить своей готовностью отстреливаться, ежели москальские десантники в Борисполе высадятся.
01.04.2019, 22:35
Гость: мнение вскользь

Крымчане пока не прогадали в этом смысле. Московские "дядьки" имеют много больше "золотого запасу", чем киевские. Последние давали дотации в рес.бюджет, а его с трудом на бюрократов хватало. А московские дают раз в 8 больше: хватает, чтобы и кое-что подправить, и на откаты, и московским тоже остается. Пока не развели, усе в порядке.
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