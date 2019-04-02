Названа основная версия крушения самолета совладелицы S7 Наталии Филевой

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Основной версией падения частного самолета Epic-LT, на борту которого были совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Сообщается, что Филева более привычному для нее реактивному двухмоторному бизнес-джету Gulfstream G550 предпочла шестиместный турбовинтовой одномоторный Epic, так как Gulfstream не смог бы сесть на полосе аэродрома Эгельсбах длиной менее 1,5 километров.

Предполагается, что во время посадки пилот Андрей Дикун понизил скорость до критической величины и таким образом допустил сваливание самолета в плоский штопор. Контроль над машиной был мгновенно утерян, а его полет превратился в падение.

До этого пилот не сообщал о каких-либо проблемах на борту. На подлете к Эгельсбаху он получил разрешение на посадку, уведомил об отключении от системы радиолокационного управления и перехода на визуальный полет — аэропорт не был оборудован современными системами контроля захода на посадку, и при этом видимость и погода позволяли летчику контролировать ситуацию и сажать машину вручную.

Через восемь минут после выхода на связь Epic рухнул на частное поле в нескольких километрах от аэропорта. Самолет сразу загорелся, и если находившиеся на борту и пережили удар, то сразу же погибли в огне.

Акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун погибли 31 марта в авиакатастрофе в Германии близ аэропорта Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне), напоминает РИА Новости.

Управление по расследованию авиапроисшествий Германии и Межгосударственный авиационный комитет начали расследование. По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна.