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ООН: население Земли достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году

14:32 2.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Население нашей планеты приблизится к отметке в 10 миллиардов человек уже в 2050 году. К концу столетия оно увеличится до 11 миллиардов, говорится в докладе ООН.

Как отметили в Организации Объединенных Наций, сейчас на планете живет 7,7 миллиарда человек, и население Земли продолжает увеличиваться, хотя темп роста и снизился. По прогнозам специалистов, оно будет продолжать расти, достигнув примерно 9,7 миллиарда в 2050 году и возрастет до 11 миллиардов к концу века.

Этот доклад был представлен генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на 52-й основной сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая состоялась 1 апреля.

«Продолжающийся рост населения Земли и ожидаемый рост благосостояния окажут дополнительное давление на природные ресурсы и экосистемы», — делается вывод в документе.

В отчете также отмечается, что население мира становится все старше, мобильнее и более пространственно сконцентрировано, чем когда-либо прежде в истории планеты. По данным ООН, за последние 25 лет ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась с 64,9 до 72,3 года, а к 2030 году возрастет еще примерно на два года.

По предварительной оценке, в 2050-м более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства.

Темы: Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 21:11
Гость: в теплых краях России будут жить мусульмане,

будут молиться Аллаху и не будут работать
- Кушать они тоже не будут и питаться будут святым духом.
Ходить они будут без одежды, потому что им ее никто шить не будет.
А в гости будут ходить к неграм, которые из Африки тоже к нам понаедут, чтобы не работать, пить пиво и плясать негрские пляски.
Рассуждения клинического идиота.
02.04.2019, 19:29
Гость: ВВВ

Это вряд-ли!
02.04.2019, 18:41
Гость: Цифра 2050 удивительно совпадает с прогнозом,

что планета может стать непригодной для человека (и других млекопитающих) по причинам:
-отравления почвы, воды и атмосферы (одна только добыча сланцевой нефти чего стОит!)
-исчерпание некоторых жизненно важных ресурсов планеты
-исчерпание/уничтожение, например, биоресурсов океана, а также сокращение флоры и фауны планеты...
Есть ли выход?
В принципе - ДА, но при условии резкого сокращения потребления и усилиям по приведению человеческого поведения в равновесие с Природой.
Но созданный англосаксами мировой порядок пока исключает разумное поведение... :((
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