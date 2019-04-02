ООН: население Земли достигнет 9,7 миллиарда к 2050 году

14:32

Население нашей планеты приблизится к отметке в 10 миллиардов человек уже в 2050 году. К концу столетия оно увеличится до 11 миллиардов, говорится в докладе ООН.

Как отметили в Организации Объединенных Наций, сейчас на планете живет 7,7 миллиарда человек, и население Земли продолжает увеличиваться, хотя темп роста и снизился. По прогнозам специалистов, оно будет продолжать расти, достигнув примерно 9,7 миллиарда в 2050 году и возрастет до 11 миллиардов к концу века.

Этот доклад был представлен генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на 52-й основной сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая состоялась 1 апреля.

«Продолжающийся рост населения Земли и ожидаемый рост благосостояния окажут дополнительное давление на природные ресурсы и экосистемы», — делается вывод в документе.

В отчете также отмечается, что население мира становится все старше, мобильнее и более пространственно сконцентрировано, чем когда-либо прежде в истории планеты. По данным ООН, за последние 25 лет ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась с 64,9 до 72,3 года, а к 2030 году возрастет еще примерно на два года.

По предварительной оценке, в 2050-м более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства.