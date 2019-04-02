У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

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В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно

Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится?

Хиллари Клинтон. Фото с сайта Pixabay.ru

За полтора года до очередных выборов президента США за океаном по традиции резко усиливается интерес к персонам вероятных кандидатов, их повестке и отношению рядовых американцев к претендентам на президентскую должность.

В то время как в стане республиканцев явным фаворитом на повторное выдвижение видится действующий президент США Дональд Трамп, демократический ландшафт не столь однороден. В нем, наряду с привычными политиками-тяжеловесами (такими, как бывший вице-президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси), появились и другие яркие фигуры.

Например, активистка и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес. Последняя хоть и не подходит в силу возраста в качестве кандидата на участие в демократических праймериз, но уже сейчас завоевала необычайную популярность благодаря своему эффектному левому популизму.

Фигура Окасио-Кортес для стороннего наблюдателя из России выглядит особенно необычно на фоне ее заявлений о безусловном базовом доходе, повышении федеральных налогов до 70% и корпоративных до 90%, «Новом зеленом курсе», идея которого витает в среде американских демократов-социалистов уже более десяти лет, и тому подобных популистских эскапад.

На этом фоне многие наблюдатели, политологи и просто люди, интересующиеся политикой, начали забывать о куда более крупной фигуре американской политики – Хиллари Клинтон. Написав в 2017 году книгу «Что произошло», посвященную истории ее неудачной президентской кампании, она, казалось бы, окончательно сошла с политической сцены.

Однако не все так просто. Недавний социологический опрос, проведенный USA Today совместно с Саффолкским университетом, показал, что 55% демократического электората будут голосовать за самого сильного партийного кандидата, а не за того, кто импонирует им своим мировоззрением. Между тем опрос FOX News продемонстрировал, что если бы праймериз демократов имел место в нынешнем марте, то на нем одержал бы победу Джо Байден (31%), второе место досталось бы Берни Сандерсу (23%).

В основной своей массе американский избиратель-демократ делает ставку не на яркую персону, но на фигуру политика-победителя. Которому, в свою очередь, не обойтись без поддержки такой заправилы американской и международной политической сцены, как Хиллари Клинтон.

В начале марта Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Тем не менее не стоит это толковать как признак того, что мы больше не увидим в большой политике одну из самых могущественных женщин в мировой истории. В своем интервью Клинтон, в частности, заявила: «Я никуда не уйду», поклявшись оставаться частью демократического сопротивления президенту Трампу. Возможно, 71-летнюю Клинтон интересует куда более крупный приз, чем кажется на первый взгляд.

В этом году Хиллари Клинтон лично встречалась со всеми ведущими кандидатами в президенты от партии демократов. И хотя ни один из соискателей внимания Клинтон не обнародовал подробности секретных переговоров с бывшим госсекретарем, есть все основания полагать, что все они ищут ее одобрения и совета.

Зачем политическим деятелям-демократам необходимы совет или поддержка неоднократно проигрывавшей решающие политические сражения Хиллари Клинтон? Дело в том, что Клинтон в значительной степени продолжает контролировать руководящий орган всех американских демократов – Национальный комитет Демократической партии. В 2015-м она спасла его от банкротства.

В вышедшей пару лет назад книге Донны Бразил «Взломы: история вмешательства и неудач, которые привели Дональда Трампа в Белый дом» подробно описывается, как бывший президент Барак Обама оставил Национальный комитет в долгах в размере 24 млн долларов, в то время как

Клинтон взяла на себя обязательство найти деньги и лично погасить почти весь долг.

Клинтон не только помогла комитету, но и использовала Демпартию в своих интересах. Дело в том, что согласно американским законам о выборах, прямые пожертвования кандидатов не могут превышать 2,7 тыс. долларов, однако партийные отделения и национальные комитеты различных штатов имеют право принимать более серьезные суммы.

Таким образом Клинтон, фактически совместив свой избирательный фонд и ресурсы партии, смогла обойти закон. Собранные средства были немедленно переведены прямо на счета Национального комитета, и хотя это покрывало ежемесячные операционные расходы комитета в размере 4 млн долларов, собранных денег весьма расчетливо не хватало на избирательные кампании других кандидатов-демократов, баллотировавшихся на выборах.

Донна Бразил знает, о чем пишет в своей книге, так как сама возглавляла Национальный комитет с перерывами в 2011-м и в 2016–2017 годах. Поэтому можно верить ее утверждению о том, что в обмен на сбор денег и инвестиции в комитет Хиллари Клинтон получила согласие от верхушки демократов на контроль за финансами партии, партийной стратегией и дальнейшим сбором спонсорских средств.

Иначе говоря, Хиллари Клинтон сумела стать основным источником финансовых средств для руководящего органа своей партии. А значит, вряд ли найдется кандидат-демократ, который откажет ей в случае, если она захочет пойти на выборы в качестве его напарницы – с прицелом, при условии успешной избирательной кампании добиться титула «первой леди», только на этот раз в качестве вице-президента.

Соответственно, если с президентом-демократом случится какое-то несчастье, Клинтон также станет первым кандидатом на освободившееся кресло главы Белого дома.

России следует внимательно относиться к переменам внутри демократического лагеря. Джо Байден известен своей жесткой позицией по Крыму и Донбассу, Нэнси Пелоси до сих пор уверена в сговоре Трампа и Кремля, а Хиллари Клинтон за долгие годы на мировой авансцене стала огромным фактором, влияющим даже на нашу внутреннюю политику. Нас ждет крайне интересный и насыщенный событиями избирательный цикл в США, который стартует уже в ближайшие месяцы.

Автор - Артем Филиппов