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Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко

20:08 2.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко, если Зеленский сможет найти для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95». Об этом он сообщил сайту «Обозреватель».

Вопрос о дате он переадресовал к пресс-службе студии, но при этом отметил, что Зеленский готов к проведению дебатов с действующим президентом Украины. При этом Разумков подчеркнул, что сомневается в повышенном интересе избирателя к этой политической дискуссии.

«Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит», — пояснил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что перед проведением встречи двух кандидатов на пост президента корректнее было бы услышать отчет об итогах работы со стороны действующей власти, чтобы Порошенко рассказал о выполненных задачах и обещаниях, чтобы представить новые тезисы своей программы.

На официальном сайте студии «Квартал 95» анонса гастролей или концертов с участием Владимира Зеленского нет.

Ранее о готовности Порошенко провести дебаты с Зеленским заявил руководитель штаба действующего президента Украины Артур Герасимов. По его словам, глава государства, готов обсудить все, что он сделал, в том числе выслушать критику своих ошибок, а также обсудить стратегию дальнейшего развития государства на ближайшие пять лет.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли во второй тур выборов. По итогам первого голосования победителем стал Владимир Зеленский, который получил 30,22% голосов избирателей. Петр Порошенко вышел на второе место с результатом 15,93% голосов.

Темы: Украина, Выборы на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 22:51
Гость: Злой

"...кандидат готов принять участие в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко, если Зеленский сможет найти для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95" - ОН ЧТО, КАК ТОТ ЕВРЕЙ ИЗ АНЕКДОТА, СОБИРАЕТСЯ ЦАРСТВОВАТЬ И ПРИ ЭТОМ НЕМНОЖКО ШИТЬ НА ДОМУ?
02.04.2019, 22:22
Гость: Петя

Приходи..
02.04.2019, 21:21
Гость: Гость

Петя, ты что совсем уже там офигел из-за близкого конца - нельзя проводить дебаты с действующим президентом страны. Когда Янукович дебатировал с Ющенком, то это было нормально, потому что президентом тогда был Кучма. Нельзя общаться в прямом эфире с президентом страны на равных - тогда какие же это дебаты - скорее публичная порка. Помню меня когда-то из кабинета ректора силой вытаскивали, и закрывали в каптерке, чтобы я не могла при всех сказать ему в глаза, что я о нем думаю. Не знаю, как насчет Зеленского, но я бы с тобой, Петя, так бы подискутировала в прямом эфире, что ты бы попросту офигел со всей страной в придачу. Нет, меня точно переговорить невозможно - здесь никакая дипломатия не поможет, поскольку как говорил один мой начальник - я не дипломат. Но я не помню случая в своей жизни, чтобы я не знала что ответить - скорее офегевали мои собеседники, и сразу начинали переходить на эмоции: "так, я не понял - кто здесь начальник - ты или я". Так что наши с тобой дебаты, Петя, закончились бы вполне закономерно - твоей истерикой в стиле: "кто здесь президент - ты или я". Поэтому, Петя, отстань от пацана, если не хочешь чтобы и он тебя также довел в прямом эфире, как я своих доводила...
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