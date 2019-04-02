Штаб Зеленского назвал условия для дебатов с Порошенко

20:08

Политолог и официальный спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что кандидат готов принять участие в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко, если Зеленский сможет найти для этого время в своем графике художественного руководителя студии «Квартал 95». Об этом он сообщил сайту «Обозреватель».

Вопрос о дате он переадресовал к пресс-службе студии, но при этом отметил, что Зеленский готов к проведению дебатов с действующим президентом Украины. При этом Разумков подчеркнул, что сомневается в повышенном интересе избирателя к этой политической дискуссии.

«Как показывает практика, люди уже устали от обещаний, которые они получают, в том числе и в рамках дебатов, и в рамках избирательных кампаний от представителей действующих политических элит», — пояснил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что перед проведением встречи двух кандидатов на пост президента корректнее было бы услышать отчет об итогах работы со стороны действующей власти, чтобы Порошенко рассказал о выполненных задачах и обещаниях, чтобы представить новые тезисы своей программы.

На официальном сайте студии «Квартал 95» анонса гастролей или концертов с участием Владимира Зеленского нет.

Ранее о готовности Порошенко провести дебаты с Зеленским заявил руководитель штаба действующего президента Украины Артур Герасимов. По его словам, глава государства, готов обсудить все, что он сделал, в том числе выслушать критику своих ошибок, а также обсудить стратегию дальнейшего развития государства на ближайшие пять лет.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли во второй тур выборов. По итогам первого голосования победителем стал Владимир Зеленский, который получил 30,22% голосов избирателей. Петр Порошенко вышел на второе место с результатом 15,93% голосов.