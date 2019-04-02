Выборы президента Украины: Договорняк между Коломойским и Порошенко?

Первый тур президентских выборов на Украине показал: кровавых клоунов во власти большинство населения готово поменять на клоунов «добрых» и веселых

Но для США там нужны клоуны управляемые, для РФ – предсказуемые, а для Коломойского - выгодные.

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Подсчет бюллетеней украинским ЦИКом практически подошел к концу. К полудню 2 апреля расклад такой: обработано 98,68% голосов. На первом месте идет Владимир Зеленский (30,23%), на втором - Петр Порошенко (15,91%), на третьем - Юлия Тимошенко (13,39%), на четвертом - Юрий Бойко (11,69%), на пятом - Анатолий Гриценко (6,92%). Другие кандидаты набрали в общем 21,86%.

Украину спасут клоуны?

Украинские либеральные (или либеральничающие) издания типа «Нового времени – Украина» утверждают, что победа Зеленского – это пик инфантилизма, который проявился в решении большинства избирателей Украины. Ибо инфантилизм, как и эмоциональная усталость, вопиет якобы к наказанию Порошенко, но наказать его в такой ситуации, считает издание, это «наказать еще и себя при этом, что не очень разумно. Это назло бабушке отморозить уши».

Затем либеральствующие украинцы (или украинствующие либералы) включают «рацио» и начинают петь дифирамбы порошенковскому курсу: «То, что было достигнуто на Донбассе – это лучший результат из тех, которые могли бы быть. Не идеальный. Но лучший из возможных. И рациональная сторона видит, что существуют риски и потерять экономический рост, а для этого стоит лишь год обойтись без МВФ, получив девальвацию и инфляцию, и тогда разговоры о беднеющем народе станут реальностью».

Лучший результат с Донбассом для Украины? 12,5 тысяч пострадавших в «антитеррористической операции» и Операции объединенных сил за пять лет? Экономический рост? Беднеющий народ «только на словах», но не в реальности? Когда «Новое время» последний раз на улицы украинских городов и сёл выходило?

Время колокольчиков. Или время Коломойского?

По итогам первого тура хорошо высказался Ростислав Ищенко. Политолог считает, что бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, контролирующий шоумена Владимира Зеленского, договорился и с экс-премьером Юлией Тимошенко, и с нынешним главой государства Петром Порошенко.

А ведь 31 марта штаб Юлии Тимошенко вовсю уже праздновал выход на 2-е место, распространив в СМИ соответствующее сообщение: «Мы хотели бы огласить данные. Согласно этим данным, 27% - Владимир Зеленский, 20,9 - Юлия Тимошенко, 17,5 - Петр Порошенко, - говорится в сообщении. - Почти из 18 тыс. избирательных участков, к сожалению, мы не смогли представить самые отдаленные сельские избирательные участки».

Однако, Игорю (Бене) Коломойскому два кандидата в президенты не нужны. Тем более, что Тимошенко проиграла Зеленскому по количеству набранных голосов аж в два раза. И поэтому, не исключено, что, просчитав расклады, Игорь Валерьевич красиво «кинул» Юлию Владимировну. Как считает тот же Р. Ищенко: «с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко олигарх договорился о том, что они вместе с фаворитом предвыборной гонки Владимиром Зеленским действуют против действующего главы государства Петра Порошенко. А когда начался подсчёт голосов, Тимошенко вдруг поняла, что не контролирует даже те участки, на которых традиционно набирала высокие проценты».

Кандидата Юлю кинули и пнули!

Во время брифинга 2 апреля, Тимошенко заявила следующее: «...президентом Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы. Они были не просто сфальсифицированы, они были искажены...».

Очень мило слышать такие заключения от человека, который был выпущен из мест лишения свободы благодаря госперевороту, одним из соорганизаторов которого был Петр Порошенко. Этакое позднее зажигание с заторможенным прозрением в одном флаконе. Кстати, сообщение распространила Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала «1+1», «случайно» принадлежащего Коломойскому.

Амбициозная дама с косой, затаив обиду, объявила о том, что не будет поддерживать Зеленского во втором туре. Как сообщает украинское ИА УНИАН, принадлежащее Коломойскому, Ю. Тимошенко (принадлежавшая до последнего Коломойскому), оценивая Зеленского (принадлежащего с потрохами Коломойскому) и Порошенко (не принадлежавшего, но конкурирующего с Коломойским за сферы влияния и контроль над экономикой) заявила, что «ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК оказались во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войны, ни беды».

И на этом же брифинге Тимошенко вдруг проговорилась, что до парламентских выборов ее команда будет помогать любому президенту, которого выберет страна. И значит, слова Р. Ищенко не далеки от истины в том плане, что днепропетровский олигарх Коломойский мог действительно договориться с Порошенко и его группой кураторов!

Кстати, накануне выборов Коломойский удостоился чести попасть на сайт «Миротворец», который в свое время был затеян украинскими около-мвд-шными структурами в лице Антона Геращенко для сбора информации о всех «сепарах», «антимайданщиках» и противниках «нэньки».

Скриншот с сайта «Миротворец» (Украина)

Коломойскому «писмейкерами» (от англ. Peacemaker – «миротворец») инкриминируется нарушение законодательства Украины о гражданстве аж с 1995 года, сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни, манипуляция общественно значимой информацией.

В чем Коломойский не обвиняется, так это: а) в создании незаконных вооруженных формирований (НВФ); б) в развертывании террора в Донбассе этими НВФ, в том числе – организации похищений людей (Донецкая область, май 2014), убийства мирных жителей (Красноармейск Донецкой области, май 2014 и др.), убийства сотрудников милиции (ГУВД Мариуполя, 9 мая 2014); в) объявлении награды в 10000 долларов за головы сепаратистов; г) участие территориальных батальонов, финансируемых Коломойским, в терроре населения ДНР и ЛНР и т.п.

Но в случае прихода к власти Зеленского олигарху никто этого не сможет предъявить еще лет пять, как минимум. Ведь сам Зеленский, включая дурачка, не единожды в течение 2014-2015 годов глумился над лидерами и жителями ДНР и ЛНР в рамках своего юмористического шоу «Вечерний квартал», изображая «ватников» и «сепаров» алкашами и дебилами.

Украинское МВД сегодня возглавляет Арсен Аваков – бывший харьковский олигарх и губернатор. На выборах он решил поддержать Юлию Тимошенко. Причем Тимошенко обещала ему, что если станет президентом, то Аваков останется главой МВД Украины, а на должность премьер-министра она, как человек, обладающий чувством стиля в политике, возьмет еще одного Арсения – Яценюка, известного под кличкой «Сеня куля (пуля) в лоб». Два Арсения будут создавать Юле «гармонию по фен-шуй», стилистическое единство и смотреться в тон ее хлебобулочной косе. Ах, да! Еще, стоя между ними, можно будет желание загадывать.

Веселая судьба Украины при Зеленском? Или гранёная и бесперспективная, как стакан Порошенко?

Освещение выборов даже в рамках отдельно взятого KM.RU демонстрирует множественность версий и неоднозначность оценок перспективы для Украины. Если одни авторы вздыхают по поводу отсутствия единого кандидата Юго-Востока, что, якобы, обусловило выигрыш совсем не пророссийских сил в первом туре, то другие зло утверждают, что кровавый «порошок» для украинской политической диареи, возможно, был выгоден Кремлю не менее, а то и более всяких невнятных бойко с медведчуками.

Тем более, что последнюю точку зрения начинают поддерживать и некоторые российские СМИ. Так, «Коммерсант» считает, что для Кремля Порошенко – проверенный партнер, который если и атакует, то нестрашно: «При нем у власти олигархи также, как и при Януковиче… Порошенко по большому счету той формации, что и нынешние кремлевские политики».

А вот Зеленский, по мнению «Коммерсанта», это шоумен, причем непредсказуемый, выпадающий из всех привычных рамок и уже поэтому раздражающий Кремль. Так что не исключено, что Кремль, поскользнувшись на бойках и медведчуках, будет теперь негласно поддерживать Порошенко.

Ну не Коломойского же поддерживать, с которым у Москвы еще с 2014 года отношения очень сильно не заладились. Напомним, тогда в ходе взаимных пикировок в СМИ между Кремлем и Коломойским, днепропетровский олигарх трижды оскорбил российского президента.

Кремль и Большой Договор

Пока Кремль пытается сохранить лицо при очередном провале «своих среди чужих» по Украине, клоун со стажем Зеленский, лидирующий по результатам первого тура, начинает формировать собственную повестку украинско-российских отношений.

«Если мы встретимся с господином Путиным, я ему скажу: «Наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вынужден был оправдываться о том, что Крым-де сам пришел, а Донбасс «отторгнут самой Украиной».

Тогда передаем Пескову вопрос от телезрителей из Донбасса: а чего ж вы, кремлевские старцы, так упорно сбагривали с 2015 года Донбасс обратно на «украины», оправдываясь Минскими соглашениями, но полностью игнорируя результаты референдума о независимости ДНР и ЛНР от 11 мая 2014 года? И почему вы вообще признали Порошенко, который был избран после госпереворота, с нарушением прав жителей трех областей? (Ну, ладно, двух – Донецкой и Луганской, без Крыма, который еще в марте 2014 года сам поменял свою государственную принадлежность).

Теперь вдруг Песков вспомнил, что, оказывается, Донбасс «сам ушел». Так а зачем тогда Донецку и Луганску вы Минск скармливаете, по которому республики опять должны быть запихнуты на Украину?

Такие пассажи свидетельствуют об одном: в случае прихода к власти на Украине Коломойского, на руке которого плотно будет сидеть «петрушкой» Вова Зеленский, Кремлю придется очередной раз корректировать или полностью менять украинский вектор, который и так уже давным-давно является позорищем российской внешней политики. Ведь на днепропетровского олигарха в России лет пять назад заведено уголовное дело, но Беню достать российская правоохранительная система до сих пор не может.

Напомним, еще в июне 2014 года «Следственный комитет РФ отправил в суд материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Игоря Коломойского - украинского олигарха, губернатора Днепропетровской области, хозяина наемной армии. СКР обвиняет Коломойского в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также в похищениях людей».

Тогда официальный представитель СКР Владимир Маркин заявлял: «Как только суд примет решение об аресте Коломойского, СК даст необходимые поручения правоохранительным органам о незамедлительном установлении местонахождения обвиняемого и заключении его под стражу».

Если врубить сарказм на полную, то невозможно исключить вариант, по которому Коломойский пошел на сделку со следствием и уже отсидел под домашним арестом месяца три за все преступления и террор в Донбассе, к которому был причастен, но об этом СМИ почему-то молчат.

Открытым остается вопрос и с Большим договором, действие которого без шуток закончилось 1 апреля, «чё, как», Кремль? Признавать территорию Украины по новой будете? Или будете настаивать на территории Украины в новом формате? А за Крым будете биться? А за Донбасс? Ведь даже украинские СМИ понимают, что ситуацию надо как-то разруливать: «Поскольку, по большому счету, отношения двух соседних государств сейчас ничем не регулируются, кроме международного права. Разрыв договора 1997 года фактически означает, что оба государства отказались от признания границ друг друга. По международному праву они, конечно, существуют, но взаимное признание отсутствует».

P.S. В заключение хотелось бы напомнить фразу великого американского писателя и журналиста Сэмюэла Лэнгхорна Клеменса, более известного под литературным псевдонимом Марк Твен, который призывал вообще не ходить не только на украинские выборы, но и на все остальные, и не переживать особо за украинских президентов.