Глава МИД Ирана назвал давление США на Тегеран «экономическим терроризмом»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран "экономическим терроризмом", пишет РИА Новости.
По словам Зарифа, действия США мешают оказывать помощь во время наводнений в Иране.
"Максимальное давление" президента США Дональда Трампа - несоблюдение резолюции СБ ООН 2231 и постановления Международного суда - препятствует усилиям по оказанию помощи со стороны иранского Красного полумесяца всем сообществам, опустошенным беспрецедентными наводнениями", - заявил Зариф, отметив, что Иран из-за этого не получает спасательные вертолеты.
"Это не просто экономическая война, это экономический терроризм", - добавил глава иранского МИД.
В конце марта Иран столкнулся с мощными наводнениями, затронувшими примерно треть провинций страны - стихия, ставшая следствием обильных осадков, унесла жизни десятков жителей, коснувшись как минимум десяти провинций Ирана. Власти страны решили задействовать военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнений.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что цель США - снизить экспорт нефти из Ирана до нуля.
Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку иранской нефти в определенных объемах. Текущие исключения действуют до мая.
Последний раз США ввели санкции против Ирана 26 марта - тогда в санкционный список вошли девять физлиц и 16 юрлиц из-за их финансовой поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).