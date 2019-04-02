Глава МИД Ирана назвал давление США на Тегеран «экономическим терроризмом»

11:12

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал давление со стороны США на Тегеран "экономическим терроризмом", пишет РИА Новости.

По словам Зарифа, действия США мешают оказывать помощь во время наводнений в Иране.

"Максимальное давление" президента США Дональда Трампа - несоблюдение резолюции СБ ООН 2231 и постановления Международного суда - препятствует усилиям по оказанию помощи со стороны иранского Красного полумесяца всем сообществам, опустошенным беспрецедентными наводнениями", - заявил Зариф, отметив, что Иран из-за этого не получает спасательные вертолеты.

"Это не просто экономическая война, это экономический терроризм", - добавил глава иранского МИД.

В конце марта Иран столкнулся с мощными наводнениями, затронувшими примерно треть провинций страны - стихия, ставшая следствием обильных осадков, унесла жизни десятков жителей, коснувшись как минимум десяти провинций Ирана. Власти страны решили задействовать военных для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнений.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и вновь ввели санкции против Тегерана. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что цель США - снизить экспорт нефти из Ирана до нуля.

Для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) США установили "исключения", то есть обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку иранской нефти в определенных объемах. Текущие исключения действуют до мая.

Последний раз США ввели санкции против Ирана 26 марта - тогда в санкционный список вошли девять физлиц и 16 юрлиц из-за их финансовой поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).