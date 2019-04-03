]]> ]]>
Главная В мире Новости

Президент Алжира объявил о своей отставке

06:53 3.04.2019
Владимир Путин и Абдель-Азиз Бутефлика
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика во вторник проинформировал Конституционный совет страны о сложении полномочий главы государства,  пишет "Интерфакс" со ссылкой на алжирские СМИ.

"Президент республики Абдель-Азиз Бутефлика официально проинформировал председателя Конституционного совета о решении прекратить исполнение мандата на посту президента республики", - приводят СМИ сообщение канцелярии президента.

В соответствии с конституцией Алжира теперь сроком на 90 дней исполняющим обязанности президента может быть назначен председатель верхней палаты парламента Алжира Абделькадер Бенсалах. Затем в стране должны пройти выборы.

Ранее с призывом немедленно уйти в отставку к президенту обратился главнокомандующий алжирской армией Ахмед Салах.

82-летний президент Алжира Бутефлика уже заявлял о том, что покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля.

До этого президент Алжира объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Это решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

Темы: Алжир
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 10:33
Гость: В. Высоцкий

Не ту страну назвали Гондурасом.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.