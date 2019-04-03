Следствие огласило первые результаты вскрытия тела совладелицы S7

12:50

В Германии установили причину смерти пассажиров бизнес-джета Epic LT, на котором летела совладелец S7 Наталия Филева.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителей местных властей, следов постороннего воздействия не обнаружено. Все находившиеся на борту самолета Epic LT погибли от травм, полученных при крушении. К такому выводу в немецкой прокуратуре пришли после вскрытия тел.

«Вскрытие тел показало, что пассажиры воздушного судна погибли в результате травм, полученных при крушении. Признаков вмешательства третьей стороны нет», — заявили власти Германии. Отмечается, что результаты ДНК-экспертизы появятся не ранее следующей недели.

Бизнес-джет разбился 31 марта, погибли пилот, а также находившиеся на борту совладелец S7 Наталия Филева, а также ее отец Валерий Карачев.

Крушение произошло при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, расположенном к юго-западу от Франкфурта-на-Майне. Данная воздушная гавань считается одной из самых опасных в Европе, однако пользуется популярностью у топ-менеджеров и знаменитостей.

В Эгельсбахе нет курсо-глиссадной системы, которую используют для посадки самолета по приборам. В то же время в районе аэропорта нередко наблюдается сильный туман.

Причины происшествия неизвестны, расследование может занять «до года и даже более». По факту гибели граждан России в авиакатастрофе было возбуждено уголовное дело.

По одной из версий следствия, пилот допустил опасную потерю скорости при переходе на ручное управление, из-за чего машина вошла в плоский штопор и столкнулась с землей.