]]> ]]>
Главная В мире Новости

Украина запретила любые прямые нерегулярные авиаперелеты с Россией

14:32 3.04.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Материалы по теме:

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Такое решение было принято в среду на заседании правительства по инициативе министерства внутренних дел Украины.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее "воспользовались лазейкой в украинском законодательстве" и осуществили прямой авиаперелет в Москву, пишет ТАСС. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы "сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором".

Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.

Темы: Авиасообщение в мире, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 20:57
Гость: ВВВ

Это не проблема! Они сами себя кормят, выживут.
03.04.2019, 20:28
Гость: Русскому

Русский или россиянин? Думаю, что второе.
03.04.2019, 20:12
Гость: Время Ч.

Офигеть какой крюк через Белоруссию!)) Не ищи очередную псевдоперемогу на пустом месте.
Все комментарии (10)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.