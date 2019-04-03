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Венесуэльский парламент лишил Гуайдо неприкосновенности

07:55 3.04.2019
Хуан Гуайдо
Фото с сайта polit.ru
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Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя презентом Венесуэлы, решением Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы лишен парламентской неприкосновенности, пишет "Интерфакс".

"Преследование Гуайдо по закону официально санкционировано", - объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

Накануне Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует НУС лишить спикера парламента Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, парламентской неприкосновенности.

В решении суда указывается, в частности, на нарушение Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.

Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет. Эту меру лидер оппозиции назвал недействительной и отклонил ее.

После решения суда Хуан Гуайдо объявил, что теперь он опасается ареста или похищения спецслужбами.

"Они могут попытаться меня похитить. Вы знаете, как действует режим. Это даже не преследование, это инквизиция", - сказал он журналистам перед началом заседания НУС.

По словам оппозиционера, ни одна структура "не наделена полномочиями, дающими возможность лишать иммунитета или объявлять его недействительным, надо говорить о том, как оно есть".

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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03.04.2019, 15:32
Гость: Европеец

Я чуствовал, что это типичный подвох и что в России это используют для оболванивания лохов.
03.04.2019, 14:18
Гость: Да

Самозванца надо из пушки в сторону США отправить.
03.04.2019, 09:50
Гость: спокойный

национальное учредительное собрание это неконституционный орган который незаконно присвоил себе какие то полномочия и его решения с юридической точки зрения неправомочны но в стране правит диктатура которая давно наплевала на законность и правит с помощью уличных бандитов а мадуро сейчас правит незаконно ибо его избрание на новый срок никто не признал поэтому эта
наркомафия может и убить кого угодно в таком случае на память приходит судьба генерала норьеги который превратил свою страну панаму в наркоторгующую в результате сша были вынуждены ввести туда войска арестовать норььегу и приговорить его к тюремному заключению за наркоторговлю уж больно много американцев сели на иглу благодаря его стараниям мадуро идет по его стопам и кончит тем же
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