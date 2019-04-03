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НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

11:44 3.04.2019
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НАТО намерена обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

Для этого НАТО планирует усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.

По словам Хатчисон, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне на текущей неделе.

В свою очередь, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что эти меры — лишь часть ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе. "Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере", — отметил он.

Утром 25 ноября два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.

Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу.

Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии выборов президента из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите границы.

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Чёрное море, Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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03.04.2019, 15:44
Гость: Титус

Может и полезут. Что там у них на уме, может знать только СВР. А если полезут, то можно и случайно перегородить проход каким-нибудь сухогрузом или танкером. Или несколькими баржами. Тоже случайно потерявшими ход.
03.04.2019, 15:23
Гость: Хе хе...

Что там говорит конвенция Монтрё про прибывание в Черном море военных кораблей не черноморских государств?
03.04.2019, 15:18
Гость: Руснац

Все что вы можете, это затопить фекалиями Киёв, устроив новый майдан.
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