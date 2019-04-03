НАТО готовит пакет мер против России в Черном море

11:44

НАТО намерена обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.

Для этого НАТО планирует усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.

По словам Хатчисон, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне на текущей неделе.

В свою очередь, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что эти меры — лишь часть ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе. "Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере", — отметил он.

Утром 25 ноября два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.

Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу.

Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии выборов президента из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите границы.