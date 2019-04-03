НАТО готовит пакет мер против России в Черном море
НАТО намерена обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив, пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда США при альянсе Кей Бейли Хатчисон.
Для этого НАТО планирует усилить разведку, в том числе воздушную, а также увеличить число кораблей стран НАТО в Черное море.
По словам Хатчисон, соответствующий пакет решений предполагается принять во время встречи глав МИД стран альянса в Вашингтоне на текущей неделе.
В свою очередь, высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что эти меры — лишь часть ответа на вызовы, с которыми НАТО сталкивается в регионе. "Мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере", — отметил он.
Утром 25 ноября два катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских военных.
Пограничники задержали украинские корабли с применением оружия. Трое моряков при этом получили легкие ранения. Всего на борту были 24 человека, в том числе двое сотрудников СБУ. Их всех обвинили в незаконном пересечении госграницы и заключили под стражу.
Владимир Путин назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которая понадобилась Петру Порошенко в преддверии выборов президента из-за его низкого рейтинга. Глава государства подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите границы.