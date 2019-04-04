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Пентагон заявил об отказе от российских двигателей РД-180 к 2022 году

08:45 4.04.2019
Ракетные двигатели РД-180
Фото с сайта wikipedia.org
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США намерены полностью отказаться от российских ракетных двигателей РД-180 к 2022 году, пишет РИА Новости со ссылкой на главу космического командования ВВС Джона Реймонда.

"У военно-воздушных сил три долгосрочные стратегические программы (в области космоса), которые, в первую очередь, нацелены на получение быстрого доступа в космос. Это критично для нас и для наших национальных интересов, как было описано в нашей национальной стратегии", - сказал он.

США также намерены повысить свою конкурентоспособность в этой сфере и уйти от зависимости от РД-180, добавил генерал.

"Наша стратегия по запускам работает. У нас 76 из 76 удачных запусков. На 24% сокращены затраты с 2012 года. Мы движемся в рамках намеченного плана в вопросе ухода от зависимости от РД-180", - заявил Реймонд.

На уточняющий вопрос конгрессмена, говорит ли Рэймонд о прекращении покупок РД-180 в рамках бюджета 2019 года, тот ответил, что "согласно закону, эти закупки должны остановиться в 2022 году".

Ранее генеральный директор совместного российско-американского предприятия RD AMROSS, бывший астронавт НАСА Майкл Бейкер сообщил, что поставки в США двигателя РД-180 продолжатся минимум до 2023-2024 годов.

К настоящему моменту выполнены 85 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый двигатель этого типа был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США отправлены 113 таких изделий.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 12:42
Гость: ну да-ну да

А кому они будут нужны? Свои пуски на мизере и рост пока не намечается. Во более полгода вообще сидела страна без спутникового контроля за пусками баллистических ракет (сейчас не в курсе что творится).
04.04.2019, 12:39
Гость: ну да

А что странного? Есть новое, что предложить? Проект финансировали штаты и покупали. Времени с тех пор утекло много. Уже подошли к уровню копирования этого двигателя. Зачем дальше им его покупать?
Вот в середине 90-х фактически миллиметровая тематика для полупроводниковых комплектующих была остановлена в РФ. Подошло время переходить на этот диапазон (недавно на КМ поболтали). А нового ничего ведь нет, время упущено. Насколько быстро удастся восстановить технологии - вопрос. Восстановят конечно, но по началу совершат те же действия что совершали предыдущие, т.е. четверть вековое отставание уже заложено (а то и более). Но зато ВВП с ДАМ кредитуют "запад", в том числе и на эти разработки.
04.04.2019, 12:11
Гость: личный опыт

значит можно смело еще лет 5-7 добавлять.
Напрасно они это все затеяли. От добра добра не ищут.
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