Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве

12:29

Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Ранее действующий президент Украины заявил, что перед вторым туром выборов необходимо провести дебаты.

Владимир Зеленский ответил, что согласен участвовать в дебатах с Порошенко, а позднее заявил, что площадкой для дискуссии должен стать стадион «Олимпийский» в Киеве.

«Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов», - говорится в ролике, опубликованном в Facebook.

В партии «Блок Петра Порошенко» предположили, что украинский глава откажется от встречи на стадионе, но будет готов провести диалог в телестудии.

Однако Порошенко заявил, что согласен провести встречу в предложенном Зеленским формате, уточнив, что дебаты «могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей».

Как отметил в беседе с RT директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пока непонятно, кто одержит верх на предстоящих дебатах.

Политолог, экономист Александр Дудчак считает, что Зеленский предложил устроить дебаты на стадионе, поскольку был уверен, что Порошенко не согласится.

Также Дудчак считает, что на стадион могут ограничить доступ, а вход может быть по приглашениям, а также могут нагнать бюджетников, «свезут из любимой Галичины - это традиция на все «майданы» привозить оттуда ряженых и ангажированных зрителей и участников», - отметил эксперт.

Обновление:

Формат дебатов на стадионе, предложенный кандидатами в президенты Украины, должен рассматриваться как предвыборная агитация и оплачиваться их избирательными штабами, а не из бюджета страны. Об этом в комментарии изданию «Укринформ» заявил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко.

Он напомнил, что традиционные предвыборные теледебаты регулируются статьей 62 закона «О выборах президента Украины», а предлагаемое мероприятие подпадает под статью 58. Таким образом, все расходы по аренде помещения, организации и оплаты трансляции должны понести сами кандидаты в президенты.