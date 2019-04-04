"Япония заявила России протест из-за планируемых стрельб в районе Курил".

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Правительство Японии заявило протест России в связи с планами по проведению российскими военными учебных стрельб в районе Курильских островов, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

"Это не совместимо с нашей позицией по вопросу Северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильской гряды – ред.)", - заявили в японском МИД.

Протест направили по дипломатическим каналам после того, как правительство России уведомило японскую сторону о планируемых учебных стрельбах. О начале учений пока не известно.

В марте Россия также проводила учения в районе Курильских островов, в которых приняли участие около 500 человек. В связи с этим агентство не исключает, что проведение подобных военных учений в районе южных островов Курильской гряды могут быть нацелены на "доминирование в переговорах по вопросу заключения мирного договора и, в том числе, разрешения территориального спора между правительствами Японии и России".

Россия и Япония долгие годы ведут переговоры о мирном договоре. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.