Эскадра НАТО идет на помощь Порошенко в Керченский пролив

Американцы собираются обеспечить безопасный проход украинских судов через Керченский пролив

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон не отрицает, что эта инициатива связана с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе. Вот только инцидент произошел в конце ноября, а меры рассматриваются только сейчас, когда президент Украины Петр Порошенко пытается поднять свой «дряблый» рейтинг перед вторым туром выборов. Так кого на самом деле пытается спасти НАТО: украинцев от «российской агрессии» или Порошенко от провала на выборах?

Фото с сайта newizv.ru

Военная активность Альянса в Черноморском регионе резко усилилась примерно две недели назад. 23 марта в торговый порт Одессы зашел корабль французских ВМС M653 Capricorne, а через несколько дней за ним последовали еще шесть боевых судов. Канадский и испанский фрегаты остановились в той же Одессе, остальные — в грузинском порту Поти.

Но американцам этого показалось мало. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит военное присутствие в Черном море из-за «агрессивного поведения России». То же самое повторяет и Кей Бейли Хатчинсон: даешь больше разведывательной активности и больше кораблей НАТО!

Привычная риторика. Смущает только то, что американский постпред заговорила о намерении помочь украинским судам проходить через Керченский пролив.

«Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море», — отметила Хатчинсон.

Логика простая: чем больше кораблей НАТО в Черном море, тем меньше Россия будет «кошмарить» украинские посудины. Об этой «перемоге» Порошенко обязательно раструбит на всю Украину.

Принятие анонсированного «пакета мер» четко укладывается в логику предвыборной кампании действующего президента. Не случайно в его триаде «армия, язык, вера» на первом месте стоит именно армия. В последнее время Порошенко буквально вдалбливает в головы украинцев тезис о том, что в 2014 году солдаты были «босые, голые, ненакормленные».

Какие они сейчас? Судя по состоянию отдельных полигонов, постоянным пожарам на складах боеприпасов и ужасающей статистике небоевых потерь, украинская армия по-прежнему далека от идеала. Но проверить ее боеготовность может только «большая война», которая в Донбассе прекратилась в 2015 году. Этим и пользуется Петр Алексеевич, рассказывая об «одной из самых эффективных армий Европы».

Некоторые граждане действительно готовы голосовать за Порошенко только потому, что он якобы дал отпор российской армии. Итоги этого «отпора» хорошо известны — два «котла» и два мирных договора на условиях победителя, которые спасли ВСУ от окончательного разгрома…

Самые невменяемые сторонники Петра Алексеевича взяли на вооружение еще один тезис: именно он якобы поднял мировое сообщество на борьбу с Москвой.

И все проявления антироссийской истерии (включая неослабевающие санкции, которые вот-вот добьют экономику РФ) — это исключительно его заслуга.

Видимость того, что «весь мир с нами», Порошенко старательно создавал и перед первым туром. К примеру, 20 марта он провел встречу с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском. По мнению самого Порошенко, это было событие эпохального масштаба: «Никогда ранее Украина не встречалась одновременно с президентом Европейского совета, президентом Еврокомиссии, президентом Европейского парламента, с вице-президентом, членами Еврокомиссии».

Дескать, посмотрите, сколько у Украины друзей! И все благодаря мне.

Свое отношение к вояжам Порошенко и прочим предвыборным хитростям народ выразил в день голосования. После эйфории, вызванной попаданием во второй тур, соратники Петра Алексеевича наверняка схватились за голову: догнать Зеленского все равно нереально. Порошенко рискует проиграть с таким отрывом, что стыдно станет не только ему, но и всем «большим друзьям Украины», которые обнимались с горе-президентом незадолго до выборов.

Впрочем, тут уже ничего не попишешь.

Порошенко может рассчитывать только на лояльность националистического электората, который окучивал много лет, поэтому сразу после первого тура он объявил «тотальную мобилизацию патриотов».

Мобилизовать их придется все теми же инструментами: армией, верой, языком.

Выполнять разнарядку начальства, судя по всему, уже начал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Он пригласил Порошенко на испытания новых ракетных комплексов, которые вскоре должны поступить на вооружение.

Подыграть Петру Алексеевичу, видимо, согласились и в руководстве Североатлантического альянса. Это, впрочем, не значит, что американцы делают на него ставку.

Скорее наоборот: западные покровители Украины не заинтересованы в том, чтобы ее сильно «лихорадило» после выборов. А народ не готов принять победу Порошенко, которая возможна только в результате фальсификаций чудовищного масштаба. Президент-узурпатор обязательно превратится в источник постоянной политической и социальной нестабильности, если вообще сможет удержать власть.

Но в Черном море интересы Порошенко и НАТО совпадают. В конце концов, провоцирование напряженности — верный способ добиться увеличения военного бюджета.

А уж если напряженность возникает под боком у Европы, то у американцев появляется дополнительный повод требовать от своих союзников поднять расходы на оборону до заявленных 2% от ВВП.

Пожалуй, спасти Петра Алексеевича от поражения могут только новый пограничный инцидент и отмена выборов — сценарий почти нереальный. Стандартное бряцание оружием на рейтинг Порошенко влияет скорее негативно (рейтинг Зеленского начал стремительно расти как раз после введения фейкового военного положения). На фоне скандала в «Укроборонпроме» демонстративный милитаризм гаранта у большинства граждан может вызывать только отторжение.

Но и армия, как выяснилось, своего главнокомандующего особо не жалует.

Порошенко получил только 40% голосов военнослужащих на фронте. У Зеленского всего на несколько сотен голосов меньше.

Парадокс: Порошенко вроде как главный «благодетель» ВСУ, он из своры голодных и беспомощных босяков сделал одну из сильнейших армий на континенте. Но его рейтинг среди военнослужащих сопоставим с рейтингом юмориста, который тему войны старается обходить стороной.

Теоретически натовские корабли в одесском порту все же могут помочь Порошенко. Иностранный фрегат отлично подойдет для побега из страны, когда в ночь подсчета голосов президентская карета Петра Алексеевича превратится в тыкву.