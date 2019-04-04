В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

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Над провозгласившим себя временным президентом Венесуэлы лидером оппозиции Хуаном Гуаидо начинается уголовный процесс, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

По словам Серпа, процессом займутся заниматься Верховный суд и генеральный прокурор.

Во вторник Национальное учредительное собрание утвердило продолжение судебного процесса против Гуаидо. В среду глава собрания Диосдадо Кабельо пояснил, что это означает отзыв его парламентской неприкосновенности.

"Правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств. У него будет право на защиту. Правосудие будет исполнено", - подчеркнул Гарсия Серпа.

"Он должен будет заплатить за все, что он сделал. Он должен будет заплатить за предательство родины", - резюмировал он.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.