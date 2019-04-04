Польский генерал пригрозил ядерным ударом по России в случае нападения

10:35

Экс-главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак пригрозил применением ядерного оружия против России, пишет РБК со ссылкой на интервью генерала польскому изданию Wirtualna Polska.

По его словам, американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. "Теперь же существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно", — добавил генерал Скшипчак.

Генерал также прокомментировал слова экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича о том, что стране необходимо создать армию, которая в будущем «сможет защитить Родину от России». По мнению Скшипчака, даже если Польша в течение десяти лет ежегодно будет тратить на вооружение 5% ВВП, реализовать данную цель будет невозможно.

Скшипчак подчеркнул, что ни одна европейская армия, включая польскую, не смогла бы в одиночку противостоять России. Именно поэтому с 12 марта 1999 года Польша является членом НАТО.

При этом он посетовал, что Североатлантический альянс в последнее время ослаб. Об этом свидетельствует присоединение Крыма к России и внутриукраинский конфликт на Донбассе.

По мнению Скшипчака, НАТО должно осознать важность нахождения Польши в их составк, так как в случае военного противостояния союзников и России реальные сражения прошли бы именно на территории Польши.

Ранее американские эксперты смоделировали начало войны России и НАТО в Прибалтике и сделали вывод, что США следует наращивать военное присутствие в Польше, чтобы уверенно противостоять российской армии в случае гипотетического конфликта.