ЦИК Украины объявил результаты первого тура выборов президента

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ЦИК Украины опубликовал окончательные итоги первого тура выборов президента.

Как пишет "Интерфакс", Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко набирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов - "Укроп" Александра Шевченко - 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

За Ольгу Богомолец и Геннадия Балашова проголосовали по 0,17% избирателей, за Романа Безсмертного - 0,14%, за Виктора Бондаря - 0,11%, за Юлию Литвиненко, Юрия Деревянко и Сергея Таруту - по 0,1%.

За Инну Богословскую и Игоря Шевченко отдали голоса по 0,09% избирателей, за Юрия Кармазина, Владимира Петрова, Виталия Скоцика - по 0,08%, Сергея Каплина - 0,07%, за Александра Мороза - 0,06%.

За Виктора Кривенко и Василия Журавлева проголосовали по 0,04% избирателей, за Илью Киву - по 0,03%, за Николая Габера, Александра Ващенко, Андрея Новака, Руслана Рыгованова, Александра Соловьева, Александра Данилюка, Аркадия Корнацкого и Виталия Куприя - по 0,02%, за Сергея Носенко и Романа Насирова - по 0,01%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Явка на первом туре выборов составила 63,52%.

Согласно закону, выборы президента Украины проводятся в два тура. Если в первом туре 31 марта один из кандидатов наберет более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов - 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).